Alejandro Gaviria habla del grito de César Gaviria y su ruptura con el partido Libertad

En entrevista con Noticias Caracol, Alejandro Gaviria se refirió a la fractura con el Partido Liberal y su director César Gaviria, de quien se dice le habría gritado e incluso colgado el teléfono al precandidato presidencial.

“Hubo una diferencia de opinión, de criterio, sobre mi participación en el llamado cónclave, esta reunión que se ha planteado desde la Coalición de la Esperanza, eso llevó a un rompimiento del presidente Gaviria, no estuvo de acuerdo y eso a su vez llevó a una serie de anuncios que incluyen, por ejemplo, un asunto delicado que es el de la retención de las firmas que había recogido el Partido Liberal para mi campaña sobre todo las juventudes liberales”, manifestó Gaviria.

Sobre las firmas retenidas asegura que no ponen en riesgo su campaña, pero considera que la voluntad de los firmantes debe respetarse y por eso deberían ser entregadas.

“Tenemos que entregar en número redondo, 600 mil firmas. Las cifras muestran, haciendo la proyección al 17 de diciembre, que es el día que deben entregarse, muestran que podemos tener incluso 150 mil firmas más. Más que un asunto sobre la campaña, que no está en peligro, es un asunto sobre respetar la voluntad de los ciudadanos que entregaron las firmas”, dijo el precandidato.

Alejandro Gaviria hizo hincapié en que su campaña es independiente al referirse sobre la situación con el Partido Liberal.

“Yo no estoy diciendo que me voy del liberalismo, hubo un rompimiento y hubo un rompimiento en un tema que en mi opinión es fundamental y esta campaña es independiente, lo ha sido desde el comienzo, yo tengo que tener autonomía para tomar decisiones y sobre todo para tomar decisiones en asuntos que son fundamentales de la campaña. Si yo no puedo tomar autonomía y el liberalismo no acepta eso, no podemos estar juntos, así de sencillo”, subrayó.

Sobre César Gaviria y el supuesto trato que le dio tras su decisión, el exrector de los Andes señaló: “Yo creo que son asuntos incidentales que pasan en la política. Yo siempre he dicho que las formas importan y el respeto es fundamental en el mundo político y voy a seguir siendo lo que soy desde el comienzo, un candidato independiente, autónomo, que tiene el carácter para tomar decisiones en situaciones como esta”.

“Yo creo que César Gaviria es un líder respetable, que lideró una modernización de Colombia, que jugó un papel fundamental en nuestras instituciones en la Constitución del 1991. Respeto su legado profundamente”, aseguró.

Frente a los acercamientos con la Coalición de la Esperanza adelantó que tendrá una reunión a finales de noviembre.

“Tengo una reunión el 28 de noviembre, vamos a preparar la agenda de esa reunión en las próximas semanas. Hay dos personas de la campaña que estarán guiando las discusiones para preparar una agenda y organizar la discusión, que yo creo que es importante y una enseñanza que nos quedó de la reunión pasada y mi punto fundamental en esa reunión es definir las reglas de juego para la competencia política y una consulta de centro, no tanto mi entrada a la colación de la esperanza, eso no es lo que se va a discutir, sino cuáles van a hacer las reglas de juego de esa nueva consulta”, anotó.

Mientras hay ruptura con el Partido Liberal, el Nuevo Liberalismo le hace guiños.

“Sobre el nuevo liberalismo hay una discusión que apenas comienza. Me encontraré con los hermanos Galán probablemente la próxima semana”, indicó.

También en las últimas horas recibió el respaldo de un grupo importante de comunidades indígenas lideradas por Hernando Chindoy, líder del pueblo inga en el sur de Colombia, a quien se refirió como una persona que ha estado muy cerca de la campaña.