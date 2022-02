Alejandro Gaviria insiste en que los cuestionados apoyos a su campaña “no son clientelistas”

En entrevista con Noticias Caracol, el precandidato de la coalición Centro Esperanza Alejandro Gaviria se refirió a los cuestionamientos sobre los apoyos que ha recibido su campaña a la Presidencia. En las últimas horas sumó al exministro Frank Pearl.

“Pues Frank Pearl es un apoyo de la sociedad civil, yo he sumado apoyos de académicos, de médicos, científicos, y de algunos políticos que han confiado en mi experiencia, en la honestidad probada de muchos años en el servicio público, en mi visión del cambio. Esta elección de Colombia es una elección entre dos visiones del cambio, gente que cree en lo que yo represento, en lo que encarno y seguiremos sumando apoyos, por supuesto, de todos los sectores, no solamente de sectores políticos”, afirmó.

Publicidad

Gaviria insiste en que no son apoyos clientelistas.

“Primero, estos son apoyos, no hay ningún tipo de acuerdo, ni componenda ni alianza, ni negociación clientelista. Segundo, es importante decir que este tipo de apoyos están dentro de las reglas acordadas al interior de la coalición Centro Esperanza, que desde finales de noviembre establecieron claramente que todos los apoyos individuales y sin compromiso, sin condicionamientos, están permitidos, entonces yo estoy jugando bajo las reglas de juego. Son apoyos sin ningún tipo de condicionamiento, de gente que confía en mi conocimiento, experiencia, como ya lo dije una visión de cambio”, anotó.

Publicidad

Según el precandidato, no hay algún tipo de acuerdo con dichos apoyos.

“El tipo de conversaciones que yo he tenido con ellos ha sido completamente claro, no hay ningún tipo de acuerdo. Yo también tengo una experiencia probada como ministro de Salud 6 años, el que más ha durado en la historia reciente del país, en esos 6 años jamás recibí una hoja de vida, jamás hice acuerdos clientelistas, son, vuelvo y repito, apoyos que creen en mi historia y pasado y también quiero dejar en claro que Colombia necesita la unión para hacer las reformas que lleven a superar nuestra crisis social. El próximo presidente tendrá que trabajar con todas las fuerzas políticas y eso es lo que yo quiero hacer. Represento esa intención de unir a Colombia desde el centro político”, subrayó.

Publicidad

Gaviria se refirió puntualmente a los cuestionamientos por Jorge Rey.

“No son clientelistas porque en política lo que importa es el tipo de relacionamiento, por ejemplo, con Jorge Rey (exgobernador de Cundinamarca), yo tuve una conversación con él, me dijo 'yo voy a responder por los cuestionamientos que me han hecho', él tendrá que responderlo, pero en el caso que me corresponde a mí no hay ningún tipo de acuerdo clientelista, ni lo habrá”, señaló. Sobre su continuidad en la coalición Centro Esperanza, pese las críticas, manifestó:

Publicidad

“Yo voy a seguir ahí, ya en la coalición me recibieron. Hay un acuerdo que se presentó ante las autoridades electorales y quiero ser enfático también, yo voy a honrar mi palabra, voy a respetar los acuerdos, todo lo que me comprometí a hacer y si gana otro candidato lo estaré apoyando como corresponde”.