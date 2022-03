Alejandro Gaviria: “Petro se fajardió con Ucrania”

El exministro de Salud y exrector de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria, hoy precandidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, respondió al cuestionario de Juan Diego Alvira, presentador de Noticias Caracol, sobre sus propuestas en la recta final de campaña. Las consultas interpartidistas ya son este domingo 13 de marzo.

Gaviria indicó que de perder la consulta apoyaría a cualquiera de sus compañeros que gane la coalición, donde están Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Carlos Maya y Juan Manuel Galán, a pesar de que algunos han manifestado lo contrario sobre apoyarlo a él de llegar a ser el ganador.

Publicidad

“Yo creo que tenemos una obligación legal, la Centro Esperanza envió a la Registraduría un acuerdo de coalición donde todos firmamos y nos comprometimos a apoyar a quien gane”, afirmó.

Sobre cuál es su posición frente a la guerra entre Ucrania y Rusia, esto respondió:

Publicidad

“Hay algunos candidatos presidenciales, entre ellos Gustavo Petro, que dice que él se ‘fajardió’, o sea que no va a tomar una posición. Cuando uno no toma una posición ante la barbarie, ante una lucha por la libertad y la dignidad humana, yo creo que está cometiendo un grave error. Uno aquí tiene que estar del lado de la paz, del lado del derecho internacional, del lado del cumplimiento de los acuerdos y sobre todo del lado de la libertad y dignidad humana”.

¿Va a realizar una reforma laboral?

“No creo que una reforma laboral en sí misma, no está dentro de mis prioridades para el primer año de gobierno, pero lo que quiero hacer en temas laborales es más bien hacer énfasis en la capacitación para el trabajo. En Colombia, y lo digo como rector, hay una desconexión en el mundo de la educación y el mundo del trabajo. Capacitar 1.5 millones de jóvenes con cajas de compensación, sector privado, universidades, con el Sena para cerrar eso que llaman la brecha de habilidades”.

Publicidad

¿Va a realizar una reforma pensional?

“Sí. Lo primero que yo quiero hacer es una pensión ciudadana para todo el mundo de 400 mil pesos, eso cuesta aproximadamente entre 8 y 10 billones, ya hemos identificado las fuentes de financiación. La plata va a salir de tres tipos de impuestos: uno al 1% más rico de la población que son aproximadamente 350 mil personas, un impuesto adicional a las ganancias ocasionales y quizás algunos impuestos saludables y sostenibles”.

En este punto, Alejandro Gaviria señaló además que aumentar la edad de pensión es algo que en Colombia deberá considerarse a futuro, pero no eso no sería en un eventual gobierno suyo. Dijo que no aumentará las semanas de cotización y sobre reformar Colpensiones aclaró que habría que hacerlo en el sentido de su propuesta de pensión ciudadana para que el sistema público sea el que la administre.

Publicidad

En materia de seguridad indicó: “A la gente que le roban el celular no es que una persona, un joven se levantó y dijo me voy a poner a robar celulares, lo que hay detrás son bandas organizadas y primero hay que combatir esas bandas. Hay una cosa y es que entre la Fiscalía y la Policía no hay buena articulación y coordinación, eso tiene que pasar. Se necesita una reforma a la Policía y hemos hecho un cálculo de que uno podría aumentar el pie de fuerza el 8 de agosto del 2022 en 10 mil personas”.

¿Qué reforma va a hacer a la justicia?

“Una reforma a la justicia que priorice los delitos que le importan a la gente. Primero, jueces de causas menores para que esa persona que se robó el celular tenga una pena disuasiva, y el sistema de justicia de Colombia necesita estandarizarse por precedentes judiciales para de alguna manera ser más eficientes”.

Publicidad

¿Cómo ganarse el favor de los congresistas sin clientelismo?

“El gabinete de mi gobierno va a ser un gabinete que tenga representación política, gente que sepa que es el Congreso. Hay que trabajar con la clase política y él que diga que no está diciendo mentiras y va a fracasar en la agenda de reformas”.

¿Cómo ponerle tatequieto a la corrupción?

“Independencia de los organismos de control, sobre todo en las regiones. Si uno no tiene bancos de proyectos, sino trabaja con las entidades territoriales y con el Departamento Nacional de Planeación para tener proyectos, nada de esto va a pasar. Y lo otro es que el país necesita una reforma política, si una campaña al Senado sigue costando 15, 20 mil millones de pesos va a ser muy difícil erradicar la corrupción”.

Publicidad

En cuestión de salud, Gaviria aseguró: “Yo creo que lo que tiene que pasar es que las buenas EPS sigan funcionando. Cuando alguien dice de buenas a primeras que va a liquidar todas las EPS y que esas funciones las va a transferir a la Secretaría de Salud está cometiendo un error grandísimo, eso se hizo hace 15 años y fue la locura, 15 veces peor incluso de lo que está pasando hoy en día”.

¿Va a legalizar la droga?

“Yo quiero liderar un debate sobre una regulación distinta del cannabis de uso adulto como se hace en Estados Unidos y en Uruguay para quitarle el microtráfico a los criminales y hacer una regulación, no es legalización. Como existe con el tabaco, por ejemplo. Tiene que haber un mercado absolutamente controlado”.

Publicidad

¿Cómo va a ser su relación con Nicolás Maduro?

“Con Venezuela va a ser una relación por lo menos con canales de comunicación y Colombia tiene que ser protagonista en la transición democrática que va a ocurrir. El presidente Duque se equivocó y se equivocó de cabo a rabo, creyó que Maduro iba a caer en horas y ya Estados Unidos está hablando con él. Hay que unirse a esa conversación global”.