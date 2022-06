Álvaro Uribe acepta reunirse con Gustavo Petro

Álvaro Uribe agradeció y aceptó la invitación de Gustavo Petro, quien tras recibir las credenciales como presidente de Colombia le pidió al exmandatario tener un “diálogo vinculante, es decir, no es diálogo simplemente por hablar, un diálogo para tomar decisiones”.

En un trino, Uribe indicó: “Agradezco la invitación del Presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria”.

Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 24, 2022

“He invitado a Álvaro Uribe Vélez, al que me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas de país. Pero es simbólicamente porque, adicionalmente, lo que realmente queremos es que millones de colombianos y colombianas se pongan en modo diálogo”, dijo Petro el jueves 23 de junio.