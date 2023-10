Analistas creen que Carlos Fernando Galán buscará “tender puentes todo el tiempo”

Carlos Fernando Galán ganó de lejos la Alcaldía de Bogotá, con el 49%, casi un millón y medio de votos. Paca Zuleta y Pedro Viveros analizan qué viene para la capital a propósito del discurso conciliador que dio tras conocer los resultados.



Para Paca Zuleta, es posible que esta administración sea del mismo talante: “Creo que no hay duda de que así va a ser. Primero, porque la figura de Claudia López, Claudia en sí misma, es una persona confrontacional. En cambio, Carlos Fernando Galán no y su campaña no lo fue, su campaña, todo lo contrario, lo que intentó hacer todo el tiempo fue tender puentes con personas diferentes, reconociendo cosas positivas de sus antecesores y de sus mismos colegas en la campaña. Yo creo que no va a ser confrontacional y yo creo que va a buscar tender puentes todo el tiempo”.

Pedro Viveros dio su visión de lo que vendría para Bogotá entre el 2024 y el 2027.

“Yo creo que es un mensaje muy positivo, porque comienzan a tramitarse o a resolverse unas viejas deudas que había en Bogotá. Por ejemplo, el metro quedó resuelto, él dice que lo va a sacar adelante, la votación es absolutamente clara. Oviedo también está de acuerdo con el metro, entonces son mensajes ya no tanto de confrontación, sino de temas que afectan a la ciudad. A mí me parece que lo más importante del discurso del hoy alcalde Carlos Fernando Galán es que quiere hablar de temas y no referirse tanto a las personas en esas confrontaciones tan polarizantes que hay en Bogotá”, señaló.