Arremetida del Clan del Golfo: Sergio Fajardo dice que gobierno no tiene control del territorio

El candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, siguió su correría por todo el país. Este sábado completó el segundo día de visita al departamento de Boyacá y, en bicicleta, visitó varios municipios como Sogamoso, Tibasosa, Duitama y Paipa.

De la bicicleta he aprendido mucho, sobre todo a no rendirme cuando la cuesta se pone más dura. Montar en equipo es otra cosa, es aprender a liderar y a delegar. Por eso este equipo está avanzando y por eso vamos a ganar, para trabajar por la Colombia que nos merecemos. 🚴🏼🚴🏽‍♀️🇨🇴 pic.twitter.com/E6y2SUd6LG — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 7, 2022

Desde allí se refirió a la situación de orden público que golpea al país, por las acciones armadas del Clan del Golfo.

"Esto es una vergüenza para nosotros como Estado; además no es la primera vez que pasa, esto ya había pasado en otras oportunidades y es un Gobierno nacional que no previene, que no tiene control en muchos espacios de nuestro territorio y el tema es serio. Colombia tiene una crisis de seguridad urbana, tiene una crisis de seguridad de los territorios”, dijo Sergio Fajardo.