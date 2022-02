Hablan jóvenes en Bucaramanga: “Cada vez hay más que dejan sus estudios y migran de forma ilegal”

El Bus Colombia llegó a Bucaramanga, capital de Santander, y allí habló con su gente, sobre todo jóvenes, para escuchar sus problemas, propuestas y las expectativas frente a lo que debe hacer el próximo presidente de Colombia y el Congreso de la República. Esto dijeron Juan Carlos Salazar, Deymond Alejandro Pinzón, Luis Guillermo Rojas y Juan Luis Suárez.

“Nosotros los jóvenes, para poder acceder a nuestros primeros empleos, lo primero que nos ofrecen son contratos de prestación de servicios o muchas veces algunos decidimos emprender. Entonces, emplear a todo el mundo no es posible, pero una de las alternativas es adquirir un contrato de este tipo y tratar de solventar algunos gastos de la casa, pero no es fácil porque la gama de oportunidades no es tan amplia y la cantidad de jóvenes es muy alta”.

“Me parece absurdo la experiencia que piden porque mínimo es de dos años. Me gradué el año pasado de arquitecto, entonces, es absurdo que me pida experiencia de haber construido 4.000 metros. Así es con muchas profesiones”.

“Hice una convocatoria y me llegaron 150 hojas de vida a nivel nacional por 2 empleos. Eso refleja la falta de oportunidades que los empresarios podemos dar, pero siempre, de pronto, nos limitamos a unas cosas, porque, bajo los impuestos, bajo tantas restricciones que nos colocan, tantas cosas que debemos por un empleado, se nos vuelve a veces muy caro el costo de un empleado”.

“Por el momento no he entrado al campo laboral porque sigo preparándome en la universidad, soy estudiante de Administración y Contaduría Pública, pero sí reconozco y soy consciente de que las oportunidades son un poco complicadas hoy en día, cada vez hay más jóvenes que están desertando los estudios universitarios, están migrando de forma ilegal”.

“Los mandatarios deberían ser líderes, trabajar para el pueblo, deberíamos ser más flexibles con los jóvenes. El joven sale de la universidad sin experiencia, cuando entra a una parte empresarial es algo muy diferente a lo vivido como universitario. Deberíamos dar esa oportunidad. Los empresarios damos de nuestra parte, pero que los mandatarios nos ayuden, el Gobierno nos ayude a mejorar esa parte”.