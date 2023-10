Llevar agua a todo Villavicencio: uno de los retos más grandes de la próxima administración

En Villavicencio, el corazón comercial de los Llanos Orientales, la prosperidad financiera y el turismo resalta entre su cultura tradicional. Pese a que la ciudad es un camino de abundancia, la realidad de muchos habitantes es sedienta, esto debido a una deuda histórica en temas de servicios públicos que sigue sin saldarse.



En la ciudad, el servicio de acueducto es intermitente, haciendo que los pobladores deban pasar largos periodos de tiempo sin acceso al líquido vital.

"El agua aquí la colocan de 6:00 a.m. hasta las 10:30 a.m., pero agua comunitaria, no del acueducto", comentó uno de los locales, quien mostró cómo al abrir la llave no sale ni una gota.

La falta de agua es tan determinante que el 30% de la ciudad funciona con acueductos comunitarios.

Adriana Baquero, presidenta de la Red de Acueductos Comunitarios de Villavicencio, explica que estos nacieron por la ausencia del Estado y la falta de infraestructura para atender las necesidades de todos los sectores de la ciudad.

"Por ejemplo, esta comunidad, con sus propios recursos, construyó este acueducto, que consta de este sistema de aireación, circulación y filtración. Este abastece aproximadamente 490 familias, más o menos 2.000 personas", explicó Baquero.

Haner Sabogal, administrador público de la ciudad, comentó que el futuro alcalde tiene el reto de conectar el abastecimiento de agua a todo Villavicencio, apoyándose en los acueductos comunitarios ya construidos.

“De igual manera, la empresa de acueducto de la ciudad tiene que estar mejor administrada, para que se preste ese servicio con eficiencia y calidad, que tanto lo demanda", detalló Sabogal.