César Gaviria dice que Luis Pérez “era un embuchado de Petro”

La Coalición Centro Esperanza abrió sus puertas para que las mujeres del Pacto Histórico, liderado por Gustavo Petro , entren a ese colectivo. En las últimas horas, Íngrid Betancourt invitó a Francia Márquez y Margarita Rosa de Francisco.

Lo anterior se debe a las inconformidades que ha generado el acercamiento de Luis Pérez, dirigente liberal antioqueño, con Gustavo Petro.

“Hola Margarita Rosa, Francia, las he escuchado. Yo también he tenido que tragarme muchos sapos y porque no me quiero tragar más es que estoy en la Coalición Centro Esperanza”, manifestó Íngrid Betancourt.

La exsenadora recalcó que su colectividad no cuenta con personas que hayan estado inmersas en actos de corrupción.

“Aquí no hay paracos, no hay corruptos, no hay bandidos. Aquí hay gente buena como ustedes dos, que tienen ganas de cambiar el país, con fe y esperanza. Como quisiera yo que ustedes dos estuvieran aquí, a este lado de la lucha”, complementó Betancourt.

¿Divididos?

Entretanto, César Gaviria, expresidente y dirigente del partido Liberal, indicó que “fue un error recibir a Luis Pérez, era un embuchado de Petro y no lo sabía. Entrar al Pacto Histórico, 2 o 3 quieren, pero el 97% no quiere. Así las cosas, no está entre las opciones del partido Liberal, que irá a la consulta de marzo con candidatura presidencial”.

Incluso, Márquez y De Francisco expresaron en las redes sociales su descontento por la posible llegada de Pérez.

“Hay agentes políticos como Luis Pérez que, por acción u omisión, han proporcionado momentos dolorosos, que se miden en pérdidas de vidas humanas”, indicó Márquez en un trino.

Asimismo, Margarita Rosa de Francisco, vía Twitter, le pidió explicaciones a Petro por la llegada de Pérez a esa coalición: “¿Qué significa la movida?”.

Entre los congresistas del Pacto Histórico también hay división.

“No estamos para nada cómodos, o de acuerdo, con un posible ingreso de Luis Pérez. Es un debate que debemos dar públicamente y a novel interno. Esperamos que eso se recapacite”, manifestó Inti Asprilla, congresista.

Aunque las críticas van en aumento, Luis Pérez considera acertada la llegada no solo de él, sino del partido Liberal en pleno al Pacto Histórico.