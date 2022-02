César Gaviria se reunirá con Petro para analizar posible apoyo: “En algunos temas nos identificamos”

César Gaviria Trujillo rompió su silencio con declaraciones que sacudirán el tablero del ajedrez de la actual campaña política en Colombia. El expresidente y jefe del Partido Liberal habló con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas.

“En este momento no tenemos candidato, pero eso no significa que no lo vamos a tener… Claro que vamos a tener y claro que vamos a apoyar a alguien”.

Publicidad

Con esta advertencia, César Gaviria Trujillo dejó en claro que el Partido Liberal no está muerto ni acabado, como muchos aseguran. De hecho, advierte que la colectividad del trapo rojo será decisiva en las elecciones del próximo 13 de marzo.

“Yo me siento relativamente seguro de que vamos a ganar las elecciones parlamentarias. El 13 de marzo, el partido mayoritario, no solo en Congreso, va a ser el Partido Liberal. Eso nos va a dar una gran autoridad para organizar una coalición, para ser cabeza de una coalición que efectivamente permita llevar a Colombia a las cirugías profundas que tenemos que hacer”, dijo.

Publicidad

Y anotó: “Vamos a buscar a ver quién tiene identidades con nosotros. Para empezar, nosotros queremos es una coalición independiente, que no tenga nada que ver con el Gobierno ni que tenga un pasado en estos años de estar demasiado cercano al Centro Democrático. El país ya no quiere más de los mismo, qué pena, quiere cambios verdaderos, cirugías verdaderas”.

“Hay que ir al fondo de los problemas, hay que hacer cirugías profundas de esta sociedad si queremos que aquí no se generen problemas sociales gravísimos. Ya lo estuvimos viendo en el paro, el nivel de descontento que se va acumulando y eso es algo a lo cual hay que hacerle frente”, sostuvo.

Publicidad

Pero César Gaviria no solo se quedó en sus pronósticos políticos, también arremetió contra quienes hoy califican a los partidos tradicionales, como el que él dirige, de clientelistas y politiqueros.

A muchos de los que aspiran hoy a la presidencia, pareciera darles vergüenza recibir el respaldo de partidos políticos.

Publicidad

Eso es una cosa que han exagerado de una manera inaudita. Desde hace cuatro años nos pasó, perdimos las elecciones, estábamos preparados a adoptar una decisión y resulta que el señor (Sergio) Fajardo nos mandó a decir que no quiero que ningún liberal vote por mí.

¡No! Los liberales no tienen derecho a votar, no queremos que voten aquí. Yo no entiendo ese sentido de la política. Eso de considerar y descalificar en Colombia a todo el que sea liberal o conservador, de la U o de Cambio Radical o de la izquierda, ¡no!

Publicidad

¿Cómo van a hacer eso?, ¿cómo van a descalificar a todo el mundo?, ¿cómo le van a quitar el derecho a la gente de actuar en política y de proponer cosas y de apoyar gente? Eso no lo pueden quitar.

Están pretendiendo que desaparezca la política. Yo no conozco ninguna sociedad en la historia donde la política haya desaparecido.

Publicidad

César Gaviria señala con nombre propio a sus detractores de hoy, como Sergio Fajardo.

Él también ha hecho política, también se ha hecho elegir, también ha dado puestos, está lleno de líos en la justicia, en el Consejo Electoral, otros en la Corte Suprema.

Publicidad

No es un ser puro ni celestial, es una ser humano común y corriente, como todos los políticos. Qué pena con él, pero él no tiene nada de excepcional.

¿Qué fuerza tiene hoy el Partido Liberal?

Publicidad

Nosotros queremos actuar, no de manera populista, sino con seriedad. Por eso, yo he empezado por algo en lo que nadie ha querido comprometerse.

Vamos a necesitar recursos desde el comienzo del Gobierno para poder apoyar a todos los jóvenes que van a las universidades y que los pueden recibir gratis, pero con qué se sostienen. Esa plata hay que conseguirla.

Publicidad

La renta básica, muchos estamos de acuerdo, pero hay que fijar un monto. Todo colombiano tiene derecho a una vida digna. Esta sociedad no es tan pobre para no ser capaz de hacer eso.

¿Y cómo vamos a hacer eso? Eliminemos las exenciones. El sistema tributario colombiano, y eso ha pasado en los últimos años, se ha dedicado a hacer reformas tributarias para darles la plata a los ricos, para darles exenciones a empresas que serían prósperas aun sin exenciones. Darles a los más ricos, pero no, eso no. Valen como 19 billones de pesos.

Publicidad

Lo que hoy necesitamos en Colombia es estabilidad política, estabilidad social y eso solo se consigue ofreciéndole una vida digna a cada colombiano.

¿Qué tanto daño le han hecho el clientelismo y la corrupción a la clase política tradicional?

Publicidad

La corrupción y la política son temas de la condición humana.

Claro. El clientelismo, en unos casos, es necesario y conveniente. En este país, hay millones de pobres abandonados a los que nadie los voltea a mirar y hay unos señores dedicados a tratar de buscar una manera de encausarles subsidios.

Publicidad

Perdón, eso no es tan malo. Pensar que todo el mundo tiene plenitud de recursos, capacidad y que ayudarles a los pobres y a los marginados y a la gente abandonada por la sociedad, que eso es gravísimo, pues no.

Otra cosa es que se abuse de los recursos del Estado. Nadie quiere abusos.

Publicidad

César Gaviria también habló de sus más recientes reuniones, como la que tuvo el pasado fin de semana con Alejandro Gaviria . Dicho encuentro cayó muy mal en la Coalición Centro Esperanza e incluso la tuvo a punto de explotar.

En contexto: Furia de integrantes de Centro Esperanza con Alejandro Gaviria casi da al traste con encuentro

Le pregunte cómo le estaba yendo en la campaña, le di algunas opiniones de lo que estaba diciendo en la campaña.

Publicidad

Él se fue a esa coalición sin preguntarnos, eso generó unas distancias con él, pero eso no quiere decir que nosotros en algún momento podamos votar por él, porque él es una persona que tiene todas las condiciones de ser presidente.

No, no, no. Es que pretenden que es que alguien se puede parar y prohibirle a los liberales que voten por X candidato, o a los conservadores, no.

Publicidad

La política no es así. Yo no tengo derecho a decirles a los ciudadanos liberales que no pueden intervenir en las consultas o que no pueden votar.

Todo parlamentario liberal que se ha ido a apoyar otra de las candidaturas de una de las coaliciones lo ha podido hacer y no ha recibido el más mínimo reclamo.

Publicidad

¿Cómo pretenden hacer política sin política y sin políticos, y sin electores? Cómo es ese cuento de Fajardo de que yo no quiero que ningún liberal vote por mí, es hasta chistoso.

A propósito de Gustavo Petro, el expresidente reveló que se va a sentar con el precandidato del Pacto Histórico en las próximas horas.

Publicidad

Claro que va a haber café con Petro. Vamos a discutir los temas y los problemas, en algunos estamos identificados con él y ellos representan sectores muy marginados de la sociedad colombiana. En otros no, como lo que dijo sobre el Banco de la República o sobre la salud, no estamos de acuerdo.

En lo del Banco de la República, pues porque eso nos lleva por el camino del populismo y de la inflación.

Publicidad

Y en lo del sistema de salud, qué pena con ellos, pero el sistema de salud, de las instituciones públicas de Colombia, es lo que mejor funciona. Están proponiendo eliminar las EPS, pero ¿cómo van a eliminar las EPS? ¿Y la gente qué va a hacer cuando se enferme?

Nosotros representamos cambios verdaderos, no siempre le correspondemos a la gente. En muchas ocasiones no cumplimos nuestro deber, pero Petro sabe que allí, en esas ideas, está lo que el país necesita y quiere. En las ideas de esas personas.