¿Cómo enfrentar la pobreza en Colombia? Esto proponen los candidatos presidenciales

Los candidatos presidenciales se refirieron al tema de pobreza en el país luego de conocer el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que señala que pueden pasar hasta once generaciones para que un núcleo familiar salga de esa condición en Colombia.

Estos dijeron cuatro de los ochos aspirantes a la Casa de Nariño.

Sergio Fajardo, candidato por la Coalición Centro Esperanza

Vamos a crear la Universidad Nacional pública digital, 100.000 nuevos cupos, un millón y medio de jóvenes en Colombia van a tener un proceso de formación especial para que no se queden sin trabajo. Después vamos a generar un millón y medio de nuevos empleos en Colombia. Toda persona mayor de edad va a tener un seguro para el desempleo y siempre va a tener un programa de formación especial para que pueda seguir trabajando y más adelante para las personas mayores de 65 años que no tienen pensión, que son 3 de cada 4 en Colombia, un bono especial de 500.000 pesos de apoyo. Desde los niños hasta los mayores con acciones en toda la mitad.

Enrique Gómez Martínez, candidato por Salvación Nacional

La principal causa para lo que se llama la pobreza heredada es la entrada tardía al mercado laboral por parte de los jóvenes, no encuentran primer empleo porque están indebidamente capacitados y muchos se han retirado de su escolarización y por ello no encuentran buenos espacios de trabajo. La transformación de todo el proceso para evitar esta perpetuación de la pobreza es la mejora en la educación. Los chicos se retiran, el 40% dice que porque no encuentra que la educación sea pertinente ni le aporte, también obviamente una causa importante es el embarazo juvenil o adolescente, que también influye en el retiro de las mujeres de la escolaridad.

John Milton Rodríguez, candidato por Colombia Justa Libres

La pobreza la superamos con oportunidades; nos enfocaremos en educación de calidad, ecosistema de emprendimiento y focalización de la vivienda para población vulnerable y abriendo nuevos mercados y relaciones comerciales con Europa, Estados Unidos y Asia.

Luis Pérez, candidato por Colombia piensa en grande

Si seguimos con la misma economía vamos a tener 100 años más de pobreza. Garantizo ser el revolucionario de los 5 millones de empleos para Colombia. Con el neobanco vamos a revolucionar el crédito sin fiador para los que quieran hacer nuevas empresa, y 20 mil kilómetros de vías pavimentadas campesinas en Colombia nos van a generar 700 mil nuevos empleos en los municipios y en el campo.