Debate con los candidatos a la Vicepresidencia

Rodrigo Lara, Marelen Castillo y Luis Gilberto Murillo ponen sus cartas sobre la mesa y le cuentan al país las propuestas que tienen con sus fórmulas presidenciales: Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo. Corrupción y derechos humanos son algunos de los temas que aborden.

Francia Márquez, fórmula del candidato Gustavo Petro, no asistió argumentando temas de agenda.

Rodrigo Lara Sánchez

Hijo del ministro Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por el narcotráfico. Es médico cirujano y fue profesor universitario. Fue elegido alcalde de Neiva por el Partido Verde.

#DebateVices en #ColombiaDecide | ¿Cuál sería el papel de Rodrigo Lara como vicepresidente en una eventual victoria de Federico Guitérrez?



“Como médico, voy a darle prioridad a la salud. También el tema de la educación y una lucha contra la corrupción "- https://t.co/0Rr4ts0rOv pic.twitter.com/vy6d5tAkrH — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 16, 2022

La vicepresidencia es una dignidad. El presidente decide a qué se va a dedicar el vicepresidente, ¿cuál sería su rol?

Yo no llegue a la campaña de Fico a decir quiero ser vicepresidente sino a aportar. Creo que Colombia debe dejar esos odios. Como médico entiendo que debe haber un cambio en la salud, y mejorar el bienestar de los trabajadores de la salud. Ayudando a fortalecer la educación.

¿Sería ministro de salud?

No. No sería ministro, sería interlocutor de las regiones con el Gobierno. El consejero de Regiones no funciona.

¿Qué reformas se deben hacer en esta cartera?

Hay que hacer la descentración de los recursos, Federico y yo fuimos alcaldes y lo entendemos. Reformular la destinación de recursos. Y el segundo tema, la salud. Hay que redirigir los recursos de las EPS, no hay que acabarlas. Estos dineros deben ir directamente del gobierno a los hospitales. En el centro el paciente que tiene que recibir calidad en la atención.

Marelen Castillo

Nació en Cali, hija de una modista y un funcionario público. Allí estudió Biología y Química, también Ingeniería Industrial. Se ha dedicado a la docencia.

#DebateVices | Si llega a la Vicepresidencia, ¿cuál será su papel?



"Acompañar la lucha contra la corrupción, pero el papel principal es la lucha contra la pobreza", responde Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández - https://t.co/0Rr4ts0rOv pic.twitter.com/KdsbB4mUkd — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 16, 2022

¿Cuál sería su papel?

Acompañarlo primero que todo en la lucha contra la corrupción. Segundo, la brecha de la pobreza, darles oportunidad a los jóvenes. Trabajar con las mujeres para generarles oportunidades. Además, clave por mi experiencia de 32 años, en la educación. Tenemos que acabar con la corrupción y eso empieza formando a la población. Que se entienda que hay que respetar lo del otro.

Luis Alberto Murillo

Nació en Andagoya, Chocó. Su destacado ICFES lo hizo merecedor a una beca en Rusia, donde se formó como ingeniero de Minas. Fue gobernador del Chocó dos veces.

#DebateVices | "El vicepresidente se va a encargar de que Colombia sea una potencia ambiental, darle voz a la Colombia olvidada y trabajar en inclusión": Luis Gilberto Murillo, fórmula de Fajardo. ¿Qué dice de escándalo que lo salpicó cuando gobernó Chocó https://t.co/0Rr4ts0rOv pic.twitter.com/khx0Bc2jNQ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 16, 2022

La vicepresidencia no tiene presupuesto, ¿cómo se dedicaría a sus labores?

El presidente puede dar funciones específicas. Estamos planteando un nuevo modelo de desarrollo. Estamos basándonos en que los activos naturales sean el eje central de un modelo económico, basado en la inclusión. El vicepresidente se va a encargar de que Colombia sea una potencia ambiental, de darle voces a la Colombia profunda. Y poder avanzar en promocionar internacionalmente las regiones desde la diferencia. Y aconsejarlo cuando él lo requiera en temas de Estado.

¿Puede aclarar el tema de un peculado cuando era gobernador de Chocó?

No hay inhabilidades. Vamos a realizar el cambio basado en tres pilares: el primero, la ciencia y tecnología. Lo que me sucedió a mi con una beca para salir de la pobreza no tiene que ser algo extraordinario. Tiene que ser para todos.

Y lucha frontal contra la corrupción. Me fui al Chocó a hacer cambios profundos y me condenaron por triquiñuelas. ¿Sabe por qué?, por invertir cinco millones para arreglar el techo de una escuela que se estaba cayendo, eran niños de 5 o 7 millones.

¿Quién estaba detrás?

Esto no le puede pasar a ningún colombiano. Mas me he gastado defendiéndome que el arreglo de la escuelita, que se está cayendo otra vez. No tienen fotocopiadora, computadores.

Sanción al alcalde Daniel Quintero, ¿cómo lo manejarían en caso de estar en el gobierno?

Marelen Castillo

Muy sencillo, con la institucionalidad. Con las evidencias para hacer el seguimiento de si hubo o no participación en política.

Rodrigo Lara

Aquí no se puede pasar por encima de la ley. La gente entendió. Yo fui alcalde de Neiva, y tenía un gran amigo que era Sergio y no estaba haciendo videos o mi esposa de gestora. No se puede estar haciendo triquiñuelas.

Luis Gilberto Murillo

Hay funcionarios que están haciendo política. Pero la ley tiene que ser para todos. Mire, yo conozco al presidente y lo respeto, y nos ayudó en temas de país. Pero ahí está mandando señales. Y tiene que investigarse a todos. O si no hagamos una reforma de fondo y que los funcionarios bajo ciertos criterios puedan participar en política.