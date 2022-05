José Luis Esparza, fórmula de Ingrid Betancourt: "Vamos a seguir hasta el final"

José Luis Esparza, fórmula a la Vicepresidencia de Ingrid Betancourt, estuvo en Colombia Decide y habló de las propuestas del Partido Verde Oxígeno.

El coronel en retiro José Luis Esparza, quien comandó la Operación Jaque, explicó por qué decidió lanzarse a la política, habló del Cartel del Golfo, de corrupción, falsos positivos y la relación con Venezuela, entre otros temas.

Publicidad

Su vida y carrera militar

Soy hijo de un padre profesor y una madre empleada bancaria, gente sencilla. Fui criado en un pueblo pequeño, Matanzas, Santander. Y terminé de estudiar en Barrancabermeja, a los 16 años entré a la escuela militar.

Mi especialidad siempre fue inteligencia militar y sobe todo en construcción de Estado, claro que me interesaba la política.

Cuando a ella la secuestraron, yo era un capitán y estaba en la jurisdicción y me parecía una mujer valiente, leía apartes de su libro ‘La rabia en el corazón’ y me cuestionaba.

Cuando llega la oportunidad lo tomo como un homenaje a las fuerzas armadas y también las circunstancias de mi salida me llevaron a pensar que fue una posición de honor la que me dio Ingrid.

Publicidad

El ser deliberante o no dentro de las fuerzas militares y el tema del general Zapateiro, ¿qué piensa?

Esta contienda se ha centrado en los problemas pospandemia, la guerra de Ucrania, es diferente a otros escenarios. En este caso yo debo decir que hay que mirar las causas y no las consecuencias.

La acción de Gustavo Petro fue retuitear a un militar en buen retiro y debió analizarse. La salida del general Zapateiro es propia del dolor de una generalización, pero la Procuraduría debe ser quien analice ese tema.

Publicidad

Esta posverdad, fake news, es la que está generando odios, es parte de la polarización dañina y compleja para el país.

¿Cómo fue ese primer encuentro con Ingrid Betancourt?

(Durante la Operación Jaque) después de un hermoso trabajo de inteligencia técnica, antes de ir a la actividad, pensamos en los extranjeros y pensamos en Ingrid Betancourt, ella tiene una educación más universal, y pensamos que ella iba a ser el problema.

Cuando nos bajamos en el primer encuentro la saludo y ella me mira con odio. Y claro, ella dice, estos son las FARC haciéndonos un traslado y cuando ve la cercanía que yo tomo con ‘César’…el momento fue complejo.

Finalmente, uno de los hombres que venían conmigo convenció a los norteamericanos en inglés, súbanse al helicóptero porque no se querían subir.

Publicidad

Cuando ya le dijimos somos el Ejército nacional, nos fundimos en un abrazo hermoso. Posteriormente el mando me hace subir al helicóptero para ir con ella a Tolemaida y ella me condecora con una manillita que ella había tejido y me la pone.

Después pasamos del odio a la amistad, nos vimos en Europa y polemicé con ella cuando puso la demanda, pero la entendí, la vi como una víctima. Hemos construido una amistad interesante.

Publicidad

¿Cuándo viene la propuesta de ser formula vicepresidencial?

Yo tenía una oportunidad de estudio, me gané una beca para estudiar en el exterior. Y un día me pregunta que si la acompañaría al Caquetá, me dijo ‘es el vigésimo aniversario de mi secuestro y me da como cosa ir’. Y el Ejercito y la Policía, en su deber, le dicen no puede ir a la zona.

Pero me tomo la libertad de ir solo a mirar el sitio, hablé con los militares y fuimos al sitio. Y ella estaba muy contenta, pero fue duro revivir ese momento. Después me invita a una cena en Bogotá y cuando me sale con esta sorpresa. Yo le dije que me dejara pensarlo, pues tenía proyectos. Pero me gustó toda la conexión con ‘jaque a la corrupción’. En lo público encuentro una mujer digna que no tiene tacha.

Con semejante operación y siendo condecorado, ¿por qué no ascendió a general?

Estaba de agregado militar en Bélgica ante la OTAN y pues soy llamado a curso; estaba a tres meses del ascenso y el Gobierno Nacional me llamó a calificar servicios, me quedé callado. Diversos sectores del país se pronunciaron a mi favor, pero mi mayor condecoración fue de sargentos, compañeros de promoción y eso supera la Cruz de Boyacá.

Algunos sectores les han pedido que se retire, ¿usted qué dice?

Estábamos en esa demanda al CNE y se respetará lo que este diga. Ayer estábamos en asamblea de partido y nos manifestaron que lo más lindo de la campaña era la dignidad de Ingrid y la lucha contra la corrupción.

Publicidad

Cuando se especulaba de un acercamiento al expresidente Uribe, pero es un concepto que ella y yo hemos considerado y es el pacto nacional alrededor de temas como la corrupción, el narcotráfico, la reforma a la justicia y obviamente el tema económico y la educación.

Ingrid hizo un llamado a la tercería, esta polarización no le conviene al país. No mueres de rodilla, mueres de pie. Vamos a seguir hasta el final en pro de la democracia. Esta es una opción digna.

Publicidad

¿Propuestas sobre la corrupción?

Le he pedido que en una vicepresidencia, si llegásemos, me deje trabajar sobre la corrupción. Son cinco ejes específicos:

Educación a la población, concientización

Reforma a la justicia para que le dé dientes a quienes trabajan en ello

Que la Comisión Nacional de Servicio trabaje en la meritocracia con valores humanos. No siempre los mejores son los más éticos.

El uso de la tecnología, para que la selección ocupe estos procesos de un gobierno digital

Castigar a los corruptos, recuperar esos dineros y sanar a los colombianos que son víctimas.

Usted es un militar con grandes logros, sin duda. Pero no tiene experiencia política. ¿Cómo cree que puede reemplazar a la presidenta si esta llega a faltar?

Del mundo que vengo siempre tienes un segundo a bordo. La dirección de un país es muy compleja y requiere de un segundo a bordo. Ahora bien, también la importancia de haber recorrido el país, y yo sí que me lo conozco, la Colombia profunda, y cuando trabajas en equipo todo es posible.

Yo le he aportado mucho al país, estoy desde los 16 años en el Ejército. Hemos ayudado no solo en batalla, también en situaciones de desastre. Ingrid también lo ha hecho, es una figura pública muy importante.

¿Cómo hará para que el Ejército no se vea involucrado en la muerte de civiles?

Las circunstancias de los conflictos internos son muy complejas -las guerras tienen que terminar en procesos de paz-. Esto ha llevado a que se cometan excesos o crímenes, pero no bajo una política que lo ordenaba, yo nunca recibí esa orden, sino de personas que cometieron errores y crímenes.

Publicidad

En este momento tenemos a la JEP para determinar los elementos de verdad, justicia y reparación, pero, ojo, lo importante es la reconciliación. La verdad no es para vengar, porque esto hace daño.

Pero también hay que tener en cuenta que estos tiempos merecen una mejor comunicación estratégica. Tenemos que entender a los jóvenes y este choque generacional. Y entonces este programa que tenemos es volver a conectar a la fuerza pública con la población.

Publicidad

¿Qué piensa de los falsos positivos?

La terminación del conflicto tiene que terminar en esa reconciliación. En la aceptación de los crímenes.

Uno podía observar que había resultados en combate que se escuchaban y que uno pensaba que las cosas se estaban sopesando. La declaración del señor general Coronado acepta que hubo omisión. Claro que hubo omisión. Finalmente fue la Inspección General del Ejército la que descubre los falsos positivos. Entonces negar esta circunstancia no le conviene a la fuerza.

¿Cómo se deberían manejar las relaciones con Venezuela?

Tienes que convivir con el vecino, te guste o no. Hay colombianos de uno y otro lado, era nuestro principal socio comercial. Las circunstancias de la diplomacia, nos guste o no, tienen que manejarse. Y eso debe desarrollarse a futuro.

La Primera Guerra Mundial cuando entre primos generaron este conflicto, nos llevó a una guerra fatal para Europa y miremos lo que hay en Europa ahora, que se piensa en ejércitos conjuntos.

Publicidad

¿Hay que reabrir la frontera con Venezuela?

Quienes transitan por allí son personas sencillas, que están siendo extorsionadas por grupos armados, víctimas de corrupción de la Guardia Nacional, también en el país. Pero mire el giro de Estados Unidos, porque los países tienen intereses nacionales.

Acabamos de salir de un paro armado. ¿Cómo lo ve usted?

Es muy complejo. Un acuerdo nacional es el narcotráfico. Algunas campañas promueven legalizarlo e Ingrid plantea la despenalización, pero al efecto de un diálogo internacional.

Publicidad

Estas circunstancias se centran en el narcotráfico y la minería ilegal. Lo más importante es desarrollo es el diálogo en las regiones y poner recursos.

También hay que recuperar territorios, esto implica la negociación, implica sometimiento a la justicia de los líderes del Clan del Golfo, pensar en la desmovilización. Cuando estuve en los acuerdos con las FARC un desmovilizado me dijo: la espada que nos venció fue la espada de los desmovilizados.

¿Construcción de nuevas y más cárceles ayudaría a enfrentar la corrupción?

Tenemos que pensar en nuevos elementos para la seguridad privada, se ha asumido en otros países y lo vemos viable.

Pero tenemos que empezar que en Colombia hay una complejidad de que es delito, delito, delito, hay que pensar en la conciliación. Tenemos que bajarles a los odios.

Publicidad

La cosa no es sacar leyes y leyes y la Policía metiendo a los que roban celulares 50 y 60 veces y la cosa sigue así. Sí hay que invertir al tema de las cárceles y estudiarlo. Pero cualquier cosa hay que llamar a los gremios, a todos los sectores. Hay que manejar la correlación.