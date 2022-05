Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández: “El Icetex se tiene que reformar”

La docente e investigadora Marelen Castillo, fórmula a la Vicepresidencia de Rodolfo Hernández, estuvo en Colombia Decide y habló de las propuestas de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Marelen Castillo explicó por qué se unió al ingeniero Rodolfo Hernández y habló de educación, seguridad ciudadana y fuerza pública, entre otros.

SU SALTO A LA POLÍTICA

Soy una caleña que ha estudiado toda la vida, porque mis padres siempre promovieron en nosotros, cinco mujeres, la educación. Hice un salto, un cambio, porque Rodolfo Hernández me propuso un cambio de vida. Él pidió a sus seguidores que le propusieran opciones para vicepresidente y un seguidor le propuso mi hoja de vida. Fue un familiar que siempre me dijo que yo tenia una gran vocación por lo social.

Yo hablé con él, nunca lo había visto antes. Y cinco días después, me llamó y me propuso ser su fórmula vicepresidencial.

No fue una decisión fácil, no la tomé así como saltando y la consulté con mi familia. Mis hijos tienen 22 y 24 años y ellos dijeron ‘le vamos a ayudar al país, ¡qué bacano!’. Cuando uno hace una apuesta, lo hace para ganar.

INEXPERIENCIA POLÍTICA

La política para mí es neutra, no de centro, no es de derecha o izquierda. Es para servirle al país. Nunca he estado en ningún partido. Mi propuesta es que tenemos que construir un nuevo lenguaje, un nuevo tono. Con experiencia, conocimiento y responsabilidad social. Mi invitación es a cocrear con los colombianos.

Vamos a construir un nuevo discurso, una nueva oportunidad de crear a Colombia. Son 32 años en educación. Es un proyecto de servicio, vengo a servirle a Colombia, a los colombianos, a crear nuevos cimientos para los colombianos.

¿LE GUSTARÍA SER MINISTRA DE EDUCACIÓN?

Mi decisión es ser una vicepresidenta de Colombia, no ministra de Educación. Hay mucho por hacer en Colombia.

¿CÓMO VAMOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN?

Hemos evolucionado, pero queda mucho por hacer. Aunque se ha ido aumentando en educación, no es suficiente en todo el sistema educativo.

Empieza en la primera infancia que es clave. Los niños de 0 a 5 años es cuando se forman, donde se crean los pilares para el futuro de estos niños. Vamos con las competencias que se empiezan a generar y hay muchas variables, cómo fortalecer el talento humano, que tengan mejores salarios, mejor bienestar para los docentes en todos los niveles, pero especialmente en la primera infancia.

Necesitamos entornos que desarrollen las competencia socio-afectivas y motoras de nuestros niños. Necesitamos una infraestructura de calidad para la primera infancia y de excelente cobertura.

He tenido la oportunidad de conocer a Colombia por la entidad con la que he estado laborando. En estos tres meses, me he sentado con empresarios que han hecho análisis muy interesantes, con quienes están liderando los temas de infancia, los diagnósticos están hechos. Hay que retomarlos.

¿CÓMO MEJORAR EL PAE?

El PAE es un proyecto interesante que en Colombia, en muchas regiones, ha dado resultados, que en muchos municipios lo han hecho bien. Pero hay un flagelo que es la corrupción, hay lamentablemente intermediarios que hacen que el proyecto no se cumpla como debe ser.

Vamos a garantizar que se cumplan los requisitos de calidad. Vamos a tener un proyecto especial con las madres también para formarlas en nutrición.

En el resto de educación, la pandemia nos generó una brecha grandísima en educación, tenemos un proyecto especial para cerrar esta brecha. Uno anda por Colombia y se da cuenta de que hay proyectos que no se han culminado, que andan a medias.

¿Por qué, si hay modelos exitosos en Colombia, no los podemos replicar para que los niños tengan las mismas oportunidades? Necesitamos un sistema de información para saber cuáles son las condiciones reales. Necesitamos una inversión fuerte en la infraestructura de colegios públicos.

¿CÓMO QUITARLE El PAE A LAS MAFIAS CORRUPTAS?

Esta es la propuesta del ingeniero Hernández y yo la comparto y, por eso, estoy aquí. Me duele este número: Colombia, de 100 puntos sobre corrupción, sacamos 39. Es muy triste que un país tan corrupto no salga adelante y salga en estos índices.

Acabar con esta corrupción, con estos intermediarios. ¿De dónde va a salir el recurso? De acabar con la burocracia, cuando hablas del PAE, estamos hablando de contratistas, de intermediarios, que no permiten que los proyectos que son buenos lleguen a los colombianos.

Donde la plata no se la roban, la plata alcanza. No mentir a las comunidades.

¿CÓMO HACER PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LOS NIÑOS DE CAMPO?

Una intervención real de calidad. Nuestro programa de gobierno es claro. Vamos a trabajar por el campo. Hay que saber las condiciones de los niños en el campo. Hay una cobertura y servicio, pero no es de correcta calidad. Necesitamos dignificar la educación de los niños del campo.

Inversión en infraestructura, en talento humano. Hay que trabajar porque el profe tenga condiciones en los territorios. El compromiso es inversión.

Tenemos que propender por el mejoramiento de la economía de Colombia y rescatar el campo. Es una deuda que tenemos con Colombia.

¿QUÉ OPINA DE FECODE?

Yo invitaría a Fecode a conversar y a trabajar conjuntamente por la calidad. La libre asociación es válida porque la gente tiene derecho, pero hay que trabajar de la mano porque el país es de todos, no de unos pocos.

Sentarnos a conversar, buscar un mejor futuro para los profesores, pero también que trabajen de la mano con el Gobierno por una mejor calidad del sistema educativo para Colombia.

¿CREE QUE ESTÁ PREPARADA PARA REEMPLAZAR AL PRESIDENTE SI ESTE LLEGA A FALTAR?

Mi presidente no va a faltar. Es un hombre vital, energético, que tiene todas las condiciones para poder gobernar a Colombia. Pero, ademá,s estoy hablando de 32 años de experiencia profesional, que he sacado proyectos adelante, tengo dos maestrías, posgrados; uno se forma. En la vida se ganan competencias y tengo todas las calidades.

¿EL INGENIERO RODOLFO ES MUY BRAVO?

Es un amor. Mezclamos fortaleza en la gestión con el relacionamiento. Es como un papá que le dice a uno 'vamos por este lado, tenga cuidado con esto'.

(Sobre la cachetada) Son momentos de actuar… Él se ha pronunciado y los invito a escuchar sus pronunciamientos.

A RAÍZ DE LO VISTO CON EL CLAN DEL GOLFO, ¿QUÉ VAN A HACER USTEDES SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN DE LOS TERRITORIOS?

Me preocupa cuando vemos que los colombianos están cerrados, que no llegan alimentos, que los niños no van a clase, no llegan medicamentos. ¿Qué reclaman del Estado? Hacer presencia.

Con total respaldo a la fuerza pública. Hay que formarla, ellos se forman, sí, pero hay que mejorar y complementar, pero no solo al ingreso, porque la formación es a lo largo de la vida; la parte de los derechos humanos y el respeto al otro, a la libre protesta, el derecho a la vida. Nuestro compromiso es que vamos a estar acompañando a los colombianos con la fuerza pública.

Ahora bien, si mejoramos los índices de vida de los colombianos, pues las condiciones de violencia van a ser otras.



SI OTRO CANDIDATO LLEGA A LA PRESIDENCIA, ¿LE GUSTARÍA SER MINISTRA DE EDUCACIÓN?

Nosotros vamos a pasar, vamos a llegar. Por eso, no tomamos esas decisiones.

¿A QUIÉN LE GUSTARÍA QUE RODOLFO HERNÁNDEZ APOYARA EN SEGUNDA VUELTA SI NO PASAN?

Esperamos llegar a la primera vuelta y sus resultados, eso no ha pasado. En la segunda vuelta, todos son bienvenidos, todos son colombianos, pero no vamos a decir con quién.

EL ICETEX

El Icetex es muy importante porque ha sido respaldo a colombianos de muchos años y les ha permitido acceder a la educación de calidad. Pero toca reformarlo; hay un proyecto, esperemos a ver. Pero cuando uno habla con la comunidad no hay buena percepción del Icetex y toca mejorarla.

¿QUÉ PIENSA DE LO QUE HA HECHO EL GOBIERNO DUQUE POR LA EDUCACIÓN?

Se comprometió, apostó, por llegar al 60% de cobertura; no se logró. Hay que mirar por qué. Hubo una pandemia, eso lo limita. Se hicieron inversiones en regiones, pero no fueron suficientes.

¿POR QUÉ ELEGIR A RODOLFO HERNÁNDEZ Y MARELEN CASTILLO?

Somos una propuesta diferente, vamos a contribuir a la mejor transformación del país. Acabando con la corrupción, tendremos los recursos suficientes. Hagamos una nueva apuesta de país, creamos en Él.

¿Qué proponemos?, no robar, no mentir, no traicionar, cero impunidad.