¿Es verdad que Rodolfo Hernández se está acercando al uribismo?

En Conversaciones de País, el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández , hoy candidato a la Presidencia por la Liga Anticorrupción, respondió si es verdad que se está acercando al uribismo y qué piensa de la izquierda y la derecha. ¿Qué es lo que haría por Colombia si llegara a ser presidente?

¿Qué diferencia tiene la ingeniería en la construcción de país y no la política?

“La ingeniería se preocupa por la estática y la dinámica, la política tiene también parte estática y parte dinámica, lo que pasa es que la ingeniería es precisa, es concreta, no hay manera de interpretarla de otra forma”.

¿Y la democracia es precisa?

“No, porque es impregnada de opiniones, de presiones de muchos actores. Por eso es que digo que yo no soy político, yo soy ingeniero, total que yo le pido a todos los colombianos que me entiendan de que yo no sé todas las normas que tiene el Estado, pero lo que sí sé es administrar. He demostrado ante todo el país, y sobre todo en Santander, lo que puedo hacer administrando bien y Bucaramanga fue una de las muestras de cómo se debe administrar una ciudad, que me entregaron una locura y entregué una cosa organizada, sensata, totalmente medida en lo burocrático. Hicimos 503 obras, dejamos plata, cero déficit fiscal”.

Y su rol de empresario...

“Es que es una empresa, donde hay 50 millones de socios que somos todos los colombianos, eso no se puede manejar haciendo favores con plata que no es del presidente, ni de los que están haciendo parte del gobierno, la plata es de todos los colombianos. ¿Cuál es la filosofía, el sentido de un gobierno? Coger el presupuesto y aplicarlo por lo menos el 70% a la gente más pobre de Colombia para generar un equilibro, una equidad, y el 30% para el resto de las actividades que se necesiten. Yo voy a hacer eso”.

¿Qué haría entonces?

“Austeridad total, acabar con los lujos, acabar con el despilfarro. Cómo es posible... 8 mil carros tiene el gobierno central, gastan 5.600 millones de pesos semanales en gasolina, métale bolas al SOAT, a los seguros todo riesgo, cambio de aceite, filtro, todos los gastos no más en un ítem que es el transporte de los funcionarios públicos. En Europa, en el norte de Europa, los funcionarios van en su propio carro o en bicicleta, aquí no, aquí es un protocolo para los funcionarios y la gente más pobre aguantando hambre. ¿A usted le parece justo, 22 millones de colombianos aguantando hambre y una burocracia del gobierno central con lujos y despilfarro?”.

¿Cree que el presupuesto de esa autoridad que usted plantea da para compensar un problema estructural como la pobreza?

“Si usted tranca todo el despilfarro, ¿qué hace un político con una chequera”.

¿Cuál sería la política pública estatal para poder ejercer una propuesta de país?

“El presupuesto nacional cubre todos los gastos, hay que mirar de ese presupuesto de qué no nos escapamos y ver qué queda de inversión, pero quiero decirle a todos los colombianos: del presupuesto de los 350,4 billones de pesos, 170 son los impuestos que nosotros pagamos, el resto es fiado, el resto es crédito de banca internacional, y crédito interno que llaman TES. Entonces imagínese un país que gasta más del 55% más de lo que recibe para dónde va y siguen nombrando gente y siguen despilfarrando y siguen robando y abusando, eso no puede ser así, la única manera de poder realmente hacer una inversión para la gente más pobre es poniéndole orden a las finanzas públicas, quitándole la chequera a estos políticos, que no hacen sino atracos contra el patrimonio público, a eso me voy a dedicar y a esos 22 millones de colombianos generarles un bienestar”.

¿Cuál es la cualidad que usted le ve a la democracia?

“Donde todos puede opinar, donde hay unas reglas claras, donde hay un parlamento, donde el parlamento es para hablar, para proponer, pero ese parlamento lo vamos a poner y lo que lleve el presidente de la República como modificaciones a las normas que hay, tiene que ser para incluir más colombianos, sobre todo los más pobres... los más pobres están abandonados. Esto no aguanta más abuso de los políticos”.

¿Cuál es su sentir en este debate entre izquierda y derecha?

“Eso de derecha e izquierda son puras mentiras, son distractores para dividir y ellos seguir gobernando. Nosotros no creemos en eso”.

¿Usted se acercaría al uribismo?

“Yo me presento como un ingeniero civil con 53 años de experiencia profesional, que he generado un bienestar a mis clientes”.

¿Cuáles son los leyes anticorrupción que a usted le gusta y cuáles no le gustan de las que tenemos?

“Yo no sé cuáles haya y cuáles vayan a poner. Yo lo único que se es que la plata del Estado, la que pagamos todos los colombianos, no es para que se la roben los políticos a través de diferentes formas, la principal se llama los contratos con único proponente o sea hacen un contrato para que se lo gane fulano de tal eliminando la competencia, traicionando los intereses de los demás colombianos. Eso es lo que hacen los políticos y la gran mayoría, aclaro no todos los políticos son malos, pero la mayoría sí diría que el 80%”.

¿Usted tendría un equipo de que naturaleza?

“Gente buena es lo que hay, lo que pasa es que los políticos no ponen los buenos, ponen son los cómplices para administrar, porque el político necesita es cómplices adentro de la administración pública para precisamente organizar lo que llamo yo el régimen. ¿Cuál es el régimen? Tener gente adentro, tener funcionarios públicos, tener políticos afuera, contratistas, empresarios, también que hacen parte de esa mafia y traicionan lo intereses de la gran mayoría de los colombianos”.

¿Y si los políticos van a estar en el Congreso, en un eventual gobierno, cómo generaría esa confianza?

“Eso lo hice en Bucaramanga, se llama el discurso argumental numérico, ¿qué es eso?, decirle mire colombianos vamos a proponerle al parlamento la modificación de esta ley para lograr este resultado, vamos a ver cuáles son los políticos que se oponen y si se oponen todos los días, en el hipotético caso de que yo sea el presidente, vamos a ponerlos en evidencia los que se opongan al bienestar de los colombianos”.

¿Quién define el que se opone a un bienestar que ha propuesto el gobierno?

“Porque eso sabemos en las comisiones respectivas de Senado y Cámara donde va al proyecto de ley, quiénes se oponen sin ningún argumento, con caprichos y mandado razones al presidente ‘sino me da estos puestos no voto, sino me da este contrato no voto’, pues los vamos a poner en evidencia para que los colombianos sepan por los que votaron para ver si van a repetir la votación”.

¿A usted le gusta la oposición política?

“Sí, que hagan toda la oposición que quieran, pero con argumentos. Ahora si yo propongo una modificación de una ley y los parlamentarios, llámese senadores o representantes a la Cámara, tienen un argumento y es superior al mío, tiene solidez, lo acepto”.

¿A quién admira como líder?

“El referente de lo que se ha hecho en mejoramiento de condiciones de vida del país cuando los políticos lo tenían secuestrado y fallido. Por ejemplo, el presidente de México, la labor que está haciendo es monumental, ahí están los resultados: 85% de apoyo el presidente Andrés López Obrador. También me gusta Nayib Bukele, el de El Salvador, un país que era totalmente abandonado, secuestrado por los políticos y mire dónde lo tiene. Hay que mirar es lo que hace, no lo que dice”.