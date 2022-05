Federico Gutiérrez: “Otras campañas tienen el respaldo del ELN, del Clan del Golfo y disidencias”

En esta última semana, antes de la primera vuelta presidencial, los candidatos a la Casa de Nariño fueron invitados una vez más a las Conversaciones de País de Noticias Caracol. Federico Gutiérrez estuvo este martes con Juan Roberto Vargas y María Alejandra Villamizar socializando su plan de gobierno.

En medio de la discusión de sus propuestas y puntos de vistas sobre diferentes escenarios en Colombia, surgió la pregunta sobre denunciados apoyos de ilegales a algunas campañas. En concreto, María Alejandra Villamizar cuestionó: “Usted dice que puede haber otros proyectos que se vinculen con criminales, ¿cree que los sectores de izquierda y los progresistas, pueden tener veleidades con el delito y con el crimen?”.

Publicidad

La respuesta de Federico Gutiérrez fue: “Yo jamás he hablado de que la izquierda está relacionada con la criminalidad, jamás lo haría porque yo soy una persona que respeto las diferencias. Yo no creo que la discusión en Colombia sea de izquierda y de derecha o centro, es de sentido común”.

María Alejandra Villamizar: ¿Usted ha dicho que esas campañas ‘van a gobernar con criminales’?

“Pero nunca he hablado de izquierda. Yo he respetado todos los sectores porque si no, no vamos a unir a Colombia. Hay gente buena en todos los sectores”, respondió el candidato del Equipo por Colombia.

Así redondeó su idea: “Para mí lo que es muy importante es decir que uno no puede aceptar esos apoyos de estructuras criminales. No puede ser que otras campañas tienen hoy el respaldo del ELN, del Clan del Golfo, de disidencias FARC, eso es muy delicado, más en zonas donde tienen el control territorial, donde están obligando a votar a la gente”.

Publicidad

Sobre este punto, Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, le preguntó si “¿tiene pruebas de ese apoyo?”.

Federico respondió: “Es que lo hemos denunciado, y hace poco en medios de comunicación mostraron cómo uno de los herederos de ‘Otoniel’ le decía, inclusive a su misma familia, vote por el otro porque nos conviene y están dando orden a la gente de que no puede aparecer un voto por mí, y eso está pasando en las regiones; los mismos que sometieron a siete departamentos y que decretaron un paro armado hace tan solo unos días”.

Publicidad

El exalcalde de Medellín insistió que es “una persona que tengo la posibilidad de unir, no soy una persona de odios, yo quiero lo mejor para el país, respeto todas las posiciones y yo lo que sí quiero es que nos pongamos de acuerdo en qué necesita el país”.

Afirmó que, si gana la Presidencia, tendrá en cuenta a sus actuales contrincantes. “Yo voy a invitar a todos los candidatos a que nos sentemos, a todos, y las mejores propuestas de todos las vamos a tener en cuenta. Y quien quiera o desee hacer una oposición va a tener todas las garantías por parte nuestra para que sea oposición, vamos a garantizar la libre prensa como siempre lo hemos hecho”, puntualizó.

++++

YT igual

Federico Gutiérrez

Publicidad

Elecciones presidenciales

Elecciones en Colombia