Gustavo Petro se defiende tras escándalo de La Picota: “Han satanizado la palabra perdón”

El candidato presidencial Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, tuvieron micrófono abierto en Noticias Caracol para hablar de sus propuestas. Fueron invitados a las Conversaciones de País, en donde durante casi media hora expusieron sus ideas para llegar a la Casa de Nariño y abordaron el tema del perdón social, que le ha valido críticas al líder del Pacto Histórico.

Esta fue la conversación de Gustavo Petro y Francia Márquez con Alejandra Villamizar.

El tema del perdón social entró en el juego político por la visita de su hermano a La Picota

Gustavo Petro: “Me parece que se puso la p de paz en discusión. ¿Cómo es la paz en Colombia? ¿eso en qué consiste? La visita mi hermano la hace en medio de la Comisión Intereclesial, entre iglesias, es una organización financiada por la iglesia Católica alemana, las iglesias evangélicas noruegas y Amnistía Internacional, que es la organización más importante en relación con el cuidado de derechos humanos de personas presas en la cárceles. Esta organización es la que va a la cárcel. ¿Por qué se desató la polémica? Porque alguien confundió esa visita, que tiene que ver es con el trabajo humanitario en Colombia, que pocos conocen porque no se transmite mucho, 160 comunidades en territorios olvidados todos los días bajo la espada de una masacre, y esta comisión de iglesias trata de buscar que no maten a la gente. Eso es todo. Una de sus actividades para impedir la masacre, el genocidio, es precisamente la visita a las cárceles y hablar con los posibles victimarios o con los puentes hacia los victimarios, y esa era la visita. Por qué la transforman en una frase que pronuncian en los medios de comunicación que es ‘rebajas por votos’”.

Déjeme hacerle una pregunta. En los victimarios del conflicto, ¿qué tienen que ver Iván y Samuel Moreno? ¿Hay ofrecimiento de reducción de penas por parte de la campaña de Gustavo Petro?

Gustavo Petro: “Para nada, nunca. Nosotros no hemos puesto eso ni en nuestro programa, ahí está escrito qué queremos. Si hay una reforma a la justicia, que hay que hacer, es de cara a la justicia restaurativa. ¿Qué significa restaurar? Indemnizar a la víctima, ese es un tema por el cual vengo peleando desde que Álvaro Uribe Vélez puso la Ley de Justicia y Paz en la discusión en el Congreso para indultar, él sí, sin condiciones, el narcotráfico armado; yo me opuse. Presenté un proyecto alternativo con otros parlamentarios, que hoy muchos me acompañan en mi esfuerzo político. Ese proyecto que yo puse alternativo al del Gobierno era que había que supeditar los beneficios jurídicos de los narcotraficantes, que Uribe quería volver incondicionales, a la justicia, a la verdad y a la reparación de las víctimas. Ese tema que venimos discutiendo desde hace años es nuestra bandera, no puede haber beneficios jurídicos sin verdad y sin reparación a las víctimas, lo puse como un proyecto de ley firmado por mí y otros y otras en el Congreso de la República. Ha sido nuestra línea de acción desde entonces.

Aparece entonces el tema de la verdad y en esto será clave para el devenir de la campaña entender que haya verdad, no solo en este episodio, sino en general en la campaña. ¿Siente usted, Francia, que este episodio puede tener incidencia en su propuesta?

Francia Márquez: “Ahora veníamos escuchando a uno de los presos, conservador, diciendo no es cierto, sí han manipulado la información para perjudicar una campaña, yo no tengo nada que ver con esa campaña y yo creo, él decía, ‘no estoy aquí porque sea de un lado o del otro, nunca he apoyado la izquierda, pero estoy aquí porque quiero que se diga la verdad y la verdad es que nunca hubo ese ofrecimiento que se plantea en esa reunión’. La verdad es, como Gustavo Petro lo planteó, que su hermano está vinculado al proceso con esta organización y yo creo que este país espera verdad. Como víctimas, sí hay ocho millones de víctimas que esperan la verdad. Reconocemos ese importante trabajo que ha venido haciendo la comisión de la Verdad. Nosotros como pueblos afrodescendientes, como mujeres, esperamos que la verdad del conflicto armado salga y que esa verdad contribuya, no solamente a que las personas que cometieron estos delitos asuman su responsabilidad, sino la verdad para reconciliar esta sociedad. Colombia necesita una reconciliación, Colombia necesita sanarse, parar el conflicto armado. Como comunidades que hemos sido víctimas, creo que la verdad es un camino de alguna manera para reparar a las víctimas de este país”.

Cómo van a juntar dos mundos que son la necesidad de la reactivación económica, la inversión, un proyecto económico sólido, confiable y asumir el reto de traer paz a los territorios.

Gustavo Petro: El sistema económico está ligado a la violencia o a la paz, no es un tema separado. Un sistema económico puede generar violencia en sí mismo. Yo creo que el colombiano genera violencia al depender de unas cosas que son extraer sin dar puestos de trabajo mayores, usar y depredar la naturaleza y hacer de eso los principales productos de exportación de Colombia. ¿Qué exportamos nosotros? Carbón, petróleo y cocaína. Los tres producen violencia, no solo la cocaína.

Para sacar petróleo matan comunidades, para sacar carbón dejan morir miles de niños sin agua y para sacar cocaína es a plomo limpio. Entonces tenemos un país violento por un tipo de sistema económico.

Cuando hablas de la agricultura tienes que pensar en un sistema agrario, compra de cosechas del Estado, en el papel del Estado, la ciencia y la tecnología, en la tierra y el agua, que es lo que hemos venido planteando. Si logramos producir, y la riqueza que nace de la producción se distribuye relativamente bien dentro de la sociedad, tú tienes un sistema económico que te construye paz, no que te construye muerte; que te construye vida, no que te construye violencia.

¿Cómo sería esa con las comunidades que tanta desconfianza tienen en las instituciones y la relación con la Fuerza Pública?

Francia Márquez: “Mi presencia es una forma de generarle confianza a nuestra gente, a los nadies y las nadies que históricamente han estado olvidados. No podemos olvidar que la fuerza pública, o gran parte, es parte de nuestras comunidades. Los policías, los soldados, esos son de nuestras comunidades. De alguna manera los metieron en una situación de guerra, de conflicto armado, muchos hoy están haciendo filas respondiendo por delitos de violaciones de derechos humanos, pero muchos son de las comunidades. Creo que reconocer y avanzar en fortalecer la paz, porque no es posible que esta sociedad logre avanzar y ningún gobierno va a avanzar en este país para garantizar los derechos si sigue sosteniendo una política de guerra, si sigue sosteniendo una política donde todos los días se pierden vidas humanas, donde en mi propia comunidad hemos tenido que enterrar militares que asesinan, hijos de mujeres empobrecidas. Yo creo que para la muerte, venga de donde venga, es parte del propósito que hacer. Sin dudas, las fuerzas militares y de policía necesitan una reforma. Se formaron viendo un enemigo, los involucraron en el conflicto armado, pero necesitamos reestructurar.

Los jóvenes ven a un militar y tienen miedo o tienen rabia porque sienten que siempre les agrede, que siente que les violento. Creo que hay que deconstruir y pensar en una formación distinta a la doctrina del enemigo interno que han recibido las FF. MM.

¿Las Fuerzas militares están inquietas con las posibilidad de un gobierno de Pacto por algún tipo de una amenaza? ¿Es posible algún tipo de resistencia en caso de ser presidente?

“Los corruptos, incluidos gente vinculada al narcotráfico en el pasado, elige quién es el general. No es el sacrificio, no es el mérito, no es la eficacia dentro de la carrera lo que hace ascender, sino es el politiquero, muchas veces criminal, y entonces tienes unos nexos entre crimen y sectores de la cúpula, que ustedes de vez en vez muestran a la opinión pública. Una forma de quitar eso es que, y hay sectores de la Policía y el Ejército que estarían de acuerdo conmigo, que dignificar, poner la palabra “honor” en lo que significa realmente, implica que el mérito sea el mecanismo que permita el ascenso hasta el máximo nivel, no el politiquero corrupto, porque ese te lleva a la fuerza pública a la indignidad, a la violación de derechos humanos y al crimen. El mérito es lo que permite tener una fuerza pública digna en el país, capaz de jalonar la sociedad hacia objetivos como seguridad real y seguridad nacional”.

Colombia vive como en un dilema sobre qué hacer con tanto delincuente, tanto los armados como los corruptos. ¿Es posible hacer un perdón social a unos corruptos?

Francia Márquez: yo creo que no porque eso de la corrupción cuesta vidas. Gracias a la corrupción niños y niñas mueren de hambre en este país. Gracias a la corrupción, en mi propia comunidad no hay agua potable, gracias a la corrupción muchos jóvenes no tienen garantía para los derechos. Gracias a la corrupción mamás y mujeres no tienen una vivienda digna ni garantías. La corrupción, según la Contraloría, se lleva 50 billones de pesos anuales, con lo que se podría construir centros de salud, escuelas, redes de conectividad, vías de acceso. El delito de corrupción no prescribe, entonces creo que los corruptos deben asumir las responsabilidades de los hechos.

¿Qué disuade a un corrupto a no robar?

Gustavo Petro: “esa pregunta me parece clave, cómo alguien que llega al poder puede llegar sano o sana al poder no se corrompe. Tiene que ver con la estructura misma de la sociedad. Esto del perdón social es un concepto internacional, mundial. Perdón es en sentido religioso de Jesús, de Dios o de Satanás. Mira lo que ha pasado en Colombia, han satanizado la palabra “perdón”, perdón en términos sociales, no religiosos. Es reconciliación social, es la base de la paz.

Satanizado, no politizado, porque cuando se habla de perdón social estamos hablando de una discusión pública y política. Perdón social es reconciliación social. El que quiera hablar de paz en Colombia y el que quiera ver la paz en Colombia tiene que hablar de reconciliación de la sociedad. Ustedes, discúlpame que coloque esa palabra, llevaron y redujeron este concepto a la corrupción y no a lo que es, que es la resolución definitiva de lo que es la violencia en Colombia. Definitiva es que podamos vivir durante décadas en paz, como cualquier otro país, que es lo normal. Nosotros llevamos dos siglos de guerras y violencias, que no es lo normal.

Entonces ¿cómo pasa una sociedad de vivir horrores en los territorios a una sociedad que conviva en paz? ¿Cómo pasa sin un proceso de reconciliación?

¿Se aplicaría o no el perdón por votos?

Gustavo Petro: Eso nunca ha pasado ni por la cabeza de nadie en la campaña

Francia Márquez: Eso es parte de la politiquería, es parte de las formas sucias de cómo se hace la política en este país. Aquí se ha hecho la política obteniendo las ganancias de la muerte, del desprestigio. Mírenme a mí, me están acusando de ser guerrillera por haber sido de una comunidad que ha vivido el conflicto armado.

Hasta antes que Gustavo Petro me nombrara su fórmula vicepresidencial yo era una mujer, una líder social, muy bonito, todo el mundo me mandaba flores, y ahora todo el mundo me agrede por el hecho de disputarnos la política.

Si es un futbolista, todos los adeptos y las flores. Cuando es futbolista o le trae medallas a Colombia, pero cuando es una persona afro, de un territorio excluido o una mujer quiere disputarse la política con quienes siempre han estado en el poder, entonces termina siendo lo más malo.