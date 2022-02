Íngrid Betancourt cuestiona acercamientos de Petro: “Vamos a cambiar una corrupción por otra”

La candidata presidencial Íngrid Betancourt, quien ha atravesado una turbulenta campaña en medio de polémicas con la coalición Centro Esperanza y algunos de sus miembros, estuvo en Conversaciones de País de Noticias Caracol hablando con María Alejandra Villamizar sobre las consultas y elecciones legislativas que se avecinan.

“Lo que nosotros aspiramos es que en estas elecciones los colombianos entiendan la importancia de ir a votar por un Congreso limpio, un Congreso sin maquinarias, que permita una gobernabilidad diferente, por eso nosotros, en el Partido Verde Oxígeno, estamos apoyando las listas de la coalición, aquí hay gente muy buena. Me gusta también mucho la lista del Nuevo Liberalismo, es decir son nuevos espacios que tenemos que ir conquistando y es invitar realmente a la gente a buscar, a informarse”, aseguró.

En medio de la difícil imagen del Congreso de la República, que tiene una labor tan importante, la candidata reflexionó sobre cuál es el camino para recuperar la confianza de los colombianos.

“Yo creo que el Congreso va a salir renovado, vamos a tener personas diferentes, pero definitivamente la tarea es acabar con las maquinarias. Mientras que las maquinarias estén comprando votos, haciendo trampa, comprando jueces, preñando las urnas, vamos a tener esa trampa que se hace para llegar al Congreso y el Congreso es un poder muy fuerte, ahí se elige contralor, procurador, es decir, todos los organismos que podrían luchar contra la impunidad no solamente de los congresistas, sino también de los funcionarios públicos pasan por ese filtro. Si el filtro sigue en manos de las maquinarias, ahí tenemos que la impunidad va a seguir reinando”, indicó.

¿Cómo acabar con las maquinarias?

“Las maquinarias obviamente son una organización delictiva y cuando ellas llegan al poder llegan a saquear el presupuesto nacional, a robar, y también a crear una red de impunidad, entonces, lo primero que vamos a hacer es pegarles donde más duele que es en lo que se roban, es ir tras los recursos. A los digamos bandidos de cuello blanco lo que más les duele es que les quiten la plata, a ellos no les importa ir a la cárcel si están tres o cuatro años, pero saben que al final van a poder tener el botín y disfrutar el botín que se han robado, por lo tanto, ir tras esos recursos es muy importante", indicó.

“Hay leyes que vamos a necesitar pasar en el Congreso: una ley que le permita al gobierno compensar a los colombianos que son víctimas de la corrupción, de manera que los colombianos entiendan que corrupción quiere decir algo que me quita a mí, que me tocan a mí, que yo puedo pedir que me compensen y lo otro es lograr una ley que proteja a los informantes. No se atreven a denunciar o porque los matan o los sacan del puesto, o les persiguen a la familia”, agregó.

Asimismo, Íngrid Betancourt se refirió cómo le daría equilibrio a un eventual gobierno suyo para evitar los señalamientos de clientelismo.

“Como tú llegas a la Presidencia, define tú qué haces en la Presidencia. Si llegas con personas que te apoyan, sin maquinaria, tú quedas en libertad de poder escoger entre todas esas personas quiénes son los más idóneos para que cartera. Meritocracia, liderazgo, pulcritud, pero también hay que pensar en la gobernabilidad, cómo vamos a gobernar en un Congreso con un gobierno que esté en contra de esta forma de hacer política, hay que hacer un corte transversal. En Colombia hemos pensado la gobernabilidad toda de derecha, toda de izquierda, y se compran los favores, mermelada. Aquí hay que hacer lo contrario, es decir, en cada partido hay gente buena, es ir a buscar esas personas, no importa la ideología, simplemente el compromiso de lucha contra la corrupción”, señaló.

¿Íngrid Betancourt a quién reconocería como oposición?

“Creo que para mí las ideologías no tienen ningún sentido hoy en día, es decir, yo veo que la derecha, la izquierda, tienen las mismas maneras de llegar al poder, se alían hasta con el opositor ideológico, lo que estamos viendo en este momento, los acercamientos de Gustavo Petro, el Pacto Histórico, primero con el paramilitarismo, con gente ahora del Partido Liberal, es decir, son cosas que uno desde afuera lo mira y dice bueno todo vale, con tal de llegar al poder, pero en realidad eso lo que nos dice es que vamos a cambiar una corrupción por otra corrupción, vamos a cambiar los nombres de los escándalos, pero va a ser exactamente lo mismo”, manifestó.