¿Qué retos tendrá el próximo presidente en materia de gobernabilidad?

El próximo domingo, 19 de junio, los colombianos elegirán entre los exalcaldes Rodolfo Hernández y Gustavo Petro al nuevo presidente de la nación.

Héctor Riveros, panelista de Blu radio, explica que al próximo jefe de Estado le espera un panorama sui géneris en términos políticos.

Gobernabilidad

“La gobernabilidad es la capacidad de hacer cosas, sacarlas adelante. Poder cuadrar los micos para la foto. Y eso pasa, primero, por el Congreso. Los dos candidatos no tienen mayoría en el Congreso. El primero puede contar con el 30% del Congreso y el otro no se sabe porque ha hecho una campaña fustigando a la clase política, a pesar de lo cual esa clase está mayoritariamente con él. Podría tener una posibilidad de acuerdo”, dice Riveros.

“En Colombia pasa una cosa que no pasa en ningún otro país del mundo, que el presidente siempre ha tenido mayorías en el Congreso. Esta puede ser la primera vez, desde 1948, que el presidente no tenga la mayoría. Y, cuando no tiene mayoría, no solo no le aprueban las cosas, sino que lo ponen a temblar”, indica el analista.

Superar la polarización

“Para superar el nivel de polarización y ataques que se han visto en la segunda vuelta es importante reconocer a los contradictores. Yo creo que uno de los errores de Iván Duque es que nunca reconoció a los opositores. Las dos grandes cabezas de oposición de Iván Duque fueron Juan Manuel santos y Gustavo Petro. Y resulta que él ni siquiera los menciona por el nombre. Cuatro años sin siquiera mencionarlos. Eso es un error. Uno tiene que llamar a los opositores no necesariamente a ponerse de acuerdo, sino a entender unas diferencias, explicar decisiones, a tratar de encontrar apoyos”, expresa el abogado y columnista.

Y añade: “El próximo presidente necesitará un gabinete de muy alto reconocimiento, ojalá experiencia, pero sin ataduras políticas. Y eso es casi imposible de conseguir”.

Confianza en el sistema electoral

“Es un desastre que nos hayamos dedicado a desprestigiar el sistema electoral. Quiero decir una cosa impopular. El sistema electoral colombiano es muy bueno, es casi imposible de que haya fraude, a pesar de los errores. Esos errores precisamente muestran que hay mucha gente mirando y que garantiza que el resultado es el que se produjo”, indica el invitado.

“La primera vuelta le dijo al próximo presidente: no haga componendas políticas, tome medidas urgentes en materia social y cerremos la discusión sobre el acuerdo de paz”, puntualiza.