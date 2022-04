"Si gana la extrema derecha, vamos a tener cuatro años de cacerolazos": Luis Pérez

Luis Pérez, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, es hoy uno de los aspirantes a ser el nuevo presidente de los colombianos. Inscribió su candidatura por firmas con el movimiento ciudadano Colombia Piensa en Grande. En entrevista con Noticias Caracol, se refirió a sus propuestas, principalmente, en materia económica, generación de empleo y cómo ve a sus rivales en campaña.

“La prioridad que tiene hoy el país es el tema del empleo y de bajar el costo de vida. Creo que la gente está desesperada con unos índices de desempleo superiores a los de 1991 y con el costo de vida. Estamos en una situación muy difícil y creo que lo que tenemos que hacer es buscar mecanismos para que haya más empleo. Tengo el pálpito y la seguridad de que si Colombia sigue con la misma economía, vamos a tener 100 años más de pobreza, por eso he propuesto 10 economías nuevas para el país y generar unos cinco millones de empleos y estoy proponiendo también congelar el costo de la vida; por ejemplo, estoy proponiendo bajar el IVA del 19% al 6% y si se suprimen todas las exenciones tributarias vamos a recoger más que con el 19 y hay que empezar en Colombia a hacer una intervención de precios”, asegura.

Luis Pérez señala que “tenemos 106 billones de pesos que pagamos por el IVA, pero al gobierno no llega sino 32, o sea de cada peso que pagamos por IVA el gobierno no recibe sino 29 centavos y lo otro se queda en exenciones tributarias de las empresas más grandes y en los carteles del IVA. Entonces si hacemos un sistema tributario simple, yo creo que una reforma tributaria de un renglón sería la mía en los primeros 100 días, bajas el IVA del 19 al 6, acabemos todas las exenciones tributarias y recogemos más dineros con el 6 que con el 19”.

Pero, ¿cree que tendría apoyo del Congreso en sus propuestas?

“Yo creo que el Congreso no cambia significativamente y si uno tiene buenas maneras, si uno tiene buenas relaciones con la dirigencia política es muy fácil llegar a unos acuerdos para que estos proyectos se aprueben rápidamente”, subraya.

El candidato también explica cuál es su propuesta en torno al cannabis y cómo podría ayudar a generar empleo en el país.

“Yo traigo la idea de crear más riqueza, por ejemplo, estoy proponiendo que legalicemos el cannabis, la economía verde del cannabis en el mundo es hoy de 350 mil millones de dólares. Si nosotros cambiáramos las 200 mil hectáreas que tenemos en coca, las cambiamos por cannabis para exportar a 60 países que ya han legalizado el cannabis eso nos va a dar unos 17 empleos por hectárea o sea más de tres millones de empleos, o sea, que haya una tarea económica de crear más de tres millones de empleos y eso no es solo para los campesinos, porque hay que producir alimentos, productos farmacéuticos, productos industriales, esa es la gran revolución que tiene hoy esperando a Colombia, si dejamos pasar esta época, nunca jamás volveremos a tener eso”, detalla.

Otra de sus propuestas es crear un “neobanco”, ¿en qué consiste?

“Yo quiero crear un neobanco con un billón de pesos para generar por lo menos un millón de empleos y hacer la revolución del crédito sin fiador. Habrá otras tareas que hacer en el sistema bancario, pero la gente está esperando un crédito para salir adelante y un crédito sin fiador. Solamente produciendo arepas o produciendo empanadas no vamos a cambiar el país, tenemos que mirar el mercado mundial con esas nuevas economías que yo estoy proponiendo”, destaca.

Sobre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, sus contrincantes en campaña, opina que los extremos no le hacen bien al país.

“A mí me parece que es muy malo lo que le está pasando al país, que por temas de miedo tienen a la gente en los dos extremos, yo no hablo ni de Federico ni de Petro porque tengo buena relación con ellos, pero son los extremos y para el país sería muy malo porque si gana la extrema derecha estoy seguro que Petro no va a aceptar y vamos a tener cuatro años de cacerolazos, y si gana la extrema izquierda la derecha también va a cavar para que a Petro le vaya muy mal. Yo estaba creyendo que íbamos a tener muchos más debates, porque yo soy una persona es de ideas y de soluciones, entonces yo creo que la campaña todavía no ha cogido fuerza”, puntualiza.

Finalmente, se considera como una opción de cambio.

“Toda Colombia está en el cambio. Colombia tiene los peores índices sociales de la historia, el desempleo, el hambre de la gente, ese es de los problemas más graves que tiene este país. Yo quisiera crear los restaurantes comunitarios en cada municipio, o sea así como hay un colegio, un hospital, una alcaldía debería existir un restaurante humanitario para que la gente tenga comida. La violencia más cruel contra un ser humano es el hambre”, enfatiza.