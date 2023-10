Debate Alcaldía de Cali: Roberto Ortiz arremete contra Alejandro Eder por señalarlo de “mentiras”

El debate Alcaldía de Cali, que se llevó a cabo en la noche del lunes 16 de octubre, tuvo como invitados a los candidatos Roberto Ortiz, Miyerlandi Torres, Danis Rentería y Alejandro Eder. Uno de los temas que más revuelo causó fue al consultárseles sobre cómo se podría reconciliar a Cali.



Pero en lugar de hablar de reconciliación, la conversación giró hacia el tema del continuismo. En este punto, Roberto Ortiz arremetió contra Alejandro Eder. “Aquí tenemos que decirles a los caleños la verdad del continuismo. Hace cuatro años la ciudad le pedía al candidato Eder que se retirara para que no ganara Jorge Iván Ospina, pero el señor siguió insistiendo y hoy mire el desastre de ciudad que tenemos: tomada por la inseguridad, destruida en sus calles, la falta de oportunidades. Me queda claro que el continuismo está ahí, porque no se retiró y permitió”.

Agregó Ortiz en el debate Alcaldía de Cali que Alejandro Eder “luego salió a atacarme a mí, a decir que yo era el continuismo cuando, le recuerdo, seis investigaciones que tiene la Contraloría de Cali fueron gracias a mis denuncias. No hay nada más absurdo que decir que yo soy el continuismo, como lo ha puesta en vallas. He bajado 500 pasacalles en Cali que el señor me ha puesto señalándome esas mentiras y esas falacias”.

