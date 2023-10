Debate Alcaldía de Cartagena: ¿es Judith Pinedo el as bajo la manga de William Dau?

Los cinco candidatos más opcionados a ganar la Alcaldía de Cartagena se dieron cita para el debate de Noticias Caracol. Durante la discusión le preguntaron a la aspirante Judith Pinedo si ella era el as bajo la manga de William Dau, actual alcalde de la ciudad.



“Ya yo goberné de manera independiente y lo hice sin ningún acuerdo por debajo de la mesa. Goberné mucho antes que Dau, a Dau lo he visto tres veces en mi vida. Mi esposo sí trabajó en el gobierno de Dau porque es especialista en temas de educación y porque, a raíz del entrampamiento que me hicieron y que estuve en la cárcel por un delito que no cometí, a él le tocó cambiar su trabajo para quedarse en Cartagena”, aseguró.

También recalcó que no votó por el actual mandatario: “Somos aquellos que han pasado por lo público y que no se han ganado la lotería, el Baloto o les ha llegado una herencia. Por William Dau no voté, sino que nunca pude estar medianamente cerca”.

Judith Pinedo, quien ya fue alcaldesa de la ciudad, recordó su mandato: “Yo creo que el mejor momento del Concejo de Cartagena fue en nuestro gobierno, se vio obligado al control político porque no entregamos secretarías a ningún sector político, porque no podía ser finca de nadie”.

No obstante, Dumek Turbay, quien ya fue gobernador de Bolívar, dijo que ella sí es la ficha de Dau: “Yo quiero decirle a Judith que ella no debe seguir ocultando que es la candidata de Dau, el mismo alcalde lo ha dicho”.