Rodrigo Lara, fuertemente cuestionado en debate Caracol por alianzas de Cambio Radical

Rodrigo Lara, mientras fue presidente de Cambio Radical, al parecer, selló alianzas con estructuras políticas bajo investigación o condenadas, desde la gente del combo de La Gata en Magangué, hasta los que llevaron al poder a Kiko Gómez en La Guajira.



Presuntamente, estas alianzas se sellaron para robustecer la estructura de Germán Vargas Lleras, que tenía aspiraciones presidenciales en 2018. Ante esto, Rodrigo Lara aseguró que hay errores en las fechas, pues él llegó a la jefatura de Cambio Radical finalizando junio de 2015.

“Todos esos avales ya se habían otorgado, yo no otorgué ni uno solo. Yo no desconozco mi paso por Cambio Radical, yo soy un hombre sincero, no ando con doble juego. No avalé a ninguno. Esos avales ya estaban otorgados, ahí estaba Carlos Fernando, él delegó un poder a los líderes regionales y otorgaron. Esa fue una dirección de Cambio Radical porque en ese momento estaba en juego la presidencia de Vargas y era para ayudarle”, manifestó.

Sobre los señalamientos, Rodrigo Lara se defendió y recordó su paso por el Congreso, mismo en el que sacó adelante varios proyectos.

“Cuando estuve en Cambio Radical no tuve un solo puesto. Fui el único presidente de la Cámara que nunca tuvo una sola entidad ni un solo puesto. Saqué la ley de donación de órganos, la ley que prohíbe el porte de drogas en parques, la ley que resolvió los problemas de los miembros de la fuerza pública en la implementación de acuerdos de paz. Sacamos las únicas leyes existentes de deudores de créditos con el Icetex. Yo nunca tuve nada que ver con esas estructuras”, concluyó.