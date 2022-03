Doña Alicia, octogenaria uribista, se hace viral por airado reclamo: “¿Dónde están mis votos?”

El inconformismo por los resultados de las elecciones sigue haciendo eco. Esta vez fue la militante uribista Alicia Franco quien cuestionó a la Registraduría por no haber sido electa y culpó al sistema en un enérgico mensaje que la ha puesto en la mira de las redes sociales.

La mujer, de 87 años, publicó un video en su Twitter en el que reclama a Alexander Vega: “Señor registrador, ¿qué pasó con mis votos? Mis votos no aparecen en las mesas donde votaron. No aparecen esos votos, señor registrador. ¿Por qué esas cosas así?”.

Señor Registrador Alexander Vega qué pasó con mis votos? Mis votos no aparecen en las mesas donde votaron. pic.twitter.com/SAVAvJ84Au — Alicia Franco (@SoyAliciaFranco) March 18, 2022

La excandidata al Senado también lanzó una pulla a otros candidatos: “¿Por qué al señor de las bolsas resulta que hace cinco días que pasaron las elecciones y hoy siguen saliendo votos y siguen saliendo cosas para él? Y nosotros quedamos manicruzados. ¿Qué le pasa? ¡Respete!”.

Su airado reclamo no ha pasado desapercibido en redes sociales, pues más allá de su inconformismo le cuestionan si de verdad cree que le “embolataron” los votos, o si, por el contrario, no considera que le faltó el apoyo suficiente por parte de los electores.

“Vea, no van a aparecer”, “Sígalos esperando hasta el 2026” y “si esos votos no aparecen, sencillo: No votaron por usted”, son algunos de los mensajes a Alicia Franco.