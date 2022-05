Egan Bernal votará por Federico Gutiérrez: “Es lo más sensato, no puede haber más odio”

Egan Bernal envió un mensaje en Twitter en el que anunció que su voto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales será por Federico Gutiérrez. “Teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio”, expresó.

Mi voto de confianza es para @FicoGutierrez , teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio... 🧵 abro hilo. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 18, 2022

El ciclista colombiano consideró que “no se puede sembrar más odio entre clases sociales, entre empresa-trabajador, por tener diferente forma de pensar, @FicoGutierrez tiene la virtud de unir”.

Egan Bernal recordó que “muchas veces públicamente he rechazado la forma con la que el gobierno ha manejado y ha tratado al país. Rechacé una Cruz de Boyacá e hice la entrega de la camiseta del Tour a Colombia sin el presidente. Así que esto no es de fanatismo. No soy de extrema derecha ni de extrema izquierda. Soy una persona más que cree que nos merecemos un cambio, sí, y que esto no puede continuar igual”.

El escarabajo expresó su deseo porque Federico Gutiérrez “gane las elecciones y con ayuda de la izquierda pueda haber el avance que todos queremos”.

“Egan está con Fico”, concluyó.

El candidato del Equipo por Colombia retrinó el hilo del ciclista, y su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara Sánchez, comentó: “Egan es orgullo de Colombia, Egan es un deportista de excelencia, el deporte será pilar primordial y fundamental en el gobierno del Equipo por Colombia”.