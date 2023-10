Alejandro Eder, candidato a Alcaldía de Cali, denuncia campaña sucia “sin precedentes” en su contra

Alejandro Eder, candidato a la Alcaldía de Cali, denunció que los ataques en su contra aumentaron no solo con volantes y vallas con información falsa de su programa de gobierno, sino con mentiras que lo llevaron incluso a conseguir un certificado de vecindad que comprobara que residía en la capital del Valle del Cauca.



Desde el 27 de julio de 2023, Alejandro Eder oficializó su candidatura. Han pasado 3 meses de campaña política y las noticias falsas se han incrementado.

En septiembre, en redes sociales circuló una noticia que decía que la senadora María Fernanda Cabal estaría apoyando al aspirante a la Alcaldía de Cali, lo que la misma congresista salió a desmentir.

También se editaron imágenes y se afirmaba que Alejandro Eder estaría siendo apoyado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que el portal Colombia Check pudo desmentir revelando la foto real de la visita del exmandatario a Cali.

Pero no todo ha sido en digital. En octubre han circulado vallas publicitarias, pasacalles y volantes falsos.

“En dos semanas me acusaron de ser extranjero, me acusaron de ser guerrillero y haberles entregado el país a las FARC, me acusaron de ser paramilitar y haber despojado tierras, suplantaron a mi equipo de campañas y distribuyeron por toda la ciudad volantes falsos, han hecho una campaña de ataque digital sin precedentes”, sostuvo Alejandro Eder.

Incluso, los detractores del candidato buscan su revocatoria diciendo que no ha vivido en Cali durante los últimos años, lo que la misma Administración tuvo que corroborar a solicitud del Consejo Nacional Electoral.

“Recibimos un comunicado del inspector 22 de Policía, el doctor Giovanni Cardona, quien nos informa que él ha expedido un certificado de vecindad en el que evidencia o certifica que el doctor Alejandro Eder vive en la ciudad de Cali desde hace ocho años”, detalló César Lemos, subsecretario de Seguridad de la capital del Valle del Cauca.