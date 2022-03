Álvaro Uribe: “Estamos con un problema muy grave que es Petro”

El expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, asumió la responsabilidad por la reducción de curules en las recientes elecciones legislativas . En reunión con su partido dijo que “el principal responsable de esa disminución soy yo, por la afectación a mi reputación”.

Sobre el tema de las elecciones presidenciales se refirió específicamente a su adversario de tiempo atrás y líder del Pacto Histórico: “Estamos con un problema muy grave que es Petro. Es su vida, siempre con odio, ha hablado de expropiaciones”.

Publicidad

Por esa misma línea y sobre las alianzas señaló que “cualquier candidato al que yo me le acerque ahí mismo dicen ‘uribista’ y le ponen un estigma”. Específicamente sobre el caso de Zuluaga explicó: “Me daba pena que Óscar Iván saliera conmigo por ahí en caminatas y a él se lo dije (…) y no quise molestarlos a muchos de ustedes. Yo por eso quiero hacer ahora una tarea aplicando aquí el principio mucho hace el que no hace estorbo”.

En la reunión del martes, el Centro Democrático no definió el apoyo a algún candidato presidencial, por el momento. Sobre las posibles alianzas, Uribe dejó en claro que “no hay que precipitarnos. Lo importante ahora es la defensa de la democracia”.

Publicidad

"Hay que buscar una gran coalición con la cual Colombia pueda enfrentar eficazmente a Petro", puntualizó.