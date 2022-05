Armando Benedetti trata de “bruto” a Carlos Felipe Mejía en plenaria del Senado

Un penoso agarrón se registró entre Armando Benedetti y Carlos Felipe Mejía en la plenaria del Senado, en la que el primero trató de “bruto” al segundo.

“No hay tipo más bruto que usted, no se ha leído un libro, habla todo el día cosas tontas, que el castrochavismo. O sea, se murieron Castro y Chávez y usted sigue hablando de esas güevonadas”, manifestó.

Armando Benedetti también le dijo al congresista “póngase las pilas que por seguir hablando de esas güevonadas, tu narcotráfico va de segundo, a 20 puntos, de que ya la gente no le come cuento a eso. Entonces era para decirle que mientras usted habla con el hígado, porque no creo que tenga cerebro ni neuronas, lo único que quiero decir, señor presidente, es que yo hablo con fallos, usted siempre habla con cosas tontas y nunca se le olvide que si hacen una encuesta de cuál es el senador más bruto que hay aquí es usted”.

¿Qué tal esta peinada tan brutal de Benedetti al pitbull Mejia? 🔥



"@CARLOSFMEJIA, quiero decirle q hay un consenso entre 108 senadores, hasta de su partido, y es q ud es el tipo más bruto de este Congreso: no se ha leído un libro y habla todo el día güevonadas": @AABenedetti 😆 pic.twitter.com/DJ0xjyl7Tr — Jimmy Montes (@JIMOTE) May 11, 2022

Los comentarios de Benedetti llegaron luego de que Mejía los cuestionará a él y Roy Barreras.

“Oiga senador Roy Barreras no se venga a echar discursos de transparencia, usted que no ha respondido por los escándalos de Caprecom, de Saludccop y las EPS que usted ha tenido tanto que ver con esa cosa- Usted no da un brinco donde hagan lo que yo he propuesto aquí muchas veces y es que le investiguen hasta el ultimo centavo a todos los que tenemos cargos públicos y que empiece conmigo y que siga con usted. Lo que pasa es que a usted no lo tocan, usted tiene esa inmunidad que tienen Petro, Santos y algunos de este país entre los que está usted y Benedetti que no los tocan, ustedes son intocables de la justica colombiana. No sé que es lo que hacen, pero no venga aquí a engañar a este Congreso”, manifestó.

Hacía mucho tiempo no teníamos el "agrado" de escuchar al profundo, inteligentísimo y sobrado senador Roy Barreras, mano derecha de Petro y que se ha paseado por todos los gobiernos, independientemente de las ideologías, con tal de que le garanticen su tajada! pic.twitter.com/tn1FlaykfD — Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) May 11, 2022

Carlos Felipe Mejía del Centro Democrático también hizo fuertes señalamientos en contra de Gustavo Petro, a quien llamó “aliado de mafiosos”

“Usted que es el gran amigote del extinto expresidente Hugo Chávez y que tiene una alianza con Nicolás Maduro, con el narcotráfico y con el comunismo internacional. Es usted el jefe de la criminalidad de este país. Si llega a ser presidente de Colombia, que espero que no sea, eso es lo que representa y será la destrucción de esta nación”, señaló.