Fico Gutiérrez recibe el respaldo del Partido de la U

El candidato a la Presidencia por el Equipo por Colombia, Fico Gutiérrez, se sigue moviendo en busca de apoyos. Este miércoles, en compañía del exprecandidato Enrique Peñalosa, se reunió con todos los congresistas del Partido de la U, del que recibió su apoyo.

Por supuesto, Dilian Francisca Toro, presidenta de la U, estuvo presente en el encuentro en el que firmaron un acuerdo programático. En este se tocan temas como el crecimiento económico y la generación de empleo, transición energética, fortalecimiento del sector agroindustrial, equidad y desarrollo rural. También se habló de una reforma pensional y de la implementación de los acuerdos de paz.

“Trabajamos de la mano de cada uno de los candidatos del Equipo por Colombia y hoy estamos aquí como Equipo por Colombia, como Partido de la U, diciéndole a Fico que lo apoyamos. Fue unánime la bancada que le dio su apoyo después de escucharle su plan de gobierno”, comentó Dilian Francisca Toro.

Por su parte, Fico Gutiérrez le agradeció al Partido de la U por el apoyo, porque “vamos a trabajar por Colombia juntos, unidos, y vamos a convocar otros sectores”.

“Como yo no sufro ni tengo problemas, ni sufro de superioridad moral, yo no me creo ni el único ni el mejor, creo que hay gente muy buena en todos los sectores políticos, ideológicos y sociales. Yo qué voy a hacer, voy a sacar lo mejor de los colombianos estén donde estén y los voy a invitar a que juntos saquemos el país adelante”, puntualizó.

Fico Gutiérrez confirmó, además, que ya hay un sector del Partido Verde que lo está apoyando y que su equipo se encuentra trabajando en la reunión con el expresidente César Gaviria.