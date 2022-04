Francia Márquez: "No vamos a expropiar a nadie, vamos a respetar la Constitución y la ley"

Francia Márquez , candidata a la Vicepresidencia por el Pacto Histórico, aseguró este martes que en un eventual gobierno de Gustavo Petro no aplicarán la figura de la expropiación. “Comprometemos nuestra palabra de que no vamos a expropiar a nadie y que vamos a respetar la Constitución y la ley", recalcó en diálogo con Blu Radio.

Así mismo, Francia Márquez explicó en qué consiste la propuesta de "democratizar". "Democratizar es parte de la Constitución, que plantea una política democrática. Eso es lo que no hemos tenido en ese país. Aquí no hay democracia porque la mayoría de los colombianos no les permiten vivir en dignidad”.

En la entrevista con Blu Radio, Francia Márquez sostuvo que la democratización sería para tierras, economía, servicios básicos esenciales y educación, entre otros.

“Eso significa que quien tiene tierras las ponga a producir y que los recursos del Estado se inviertan en el campo. Eso significa garantizar paz, porque no es posible fortalecer una producción de alimentos si no hay vías”, indicó.



Ingreso solidario de Francia Márquez

De otro lado, Francia Márquez admitió que recibió el subsidio de Ingreso Solidario, dinero que, según ella, merecía por la condición de pobreza en la que creció.

“No soy una mujer rica. Sola he sacado mis hijos adelante, como muchas mujeres cabeza de familia. He trabajado en las minas, he vendido tamales pa’ poder sacar mis hijos adelante y hoy estoy aquí como candidata. No soy como los candidatos de élite que crecieron con privilegios”, puntualizó.

Añadió que para estudiar tuvo que aguantar hambre y que se demoró 10 años en pagar la universidad porque tenía que hacer un semestre y aplazar otro. Aquí su entrevista con Blu Radio.