Peñalosa: "Petro haría que retrocediéramos y hubiera mucha más pobreza en Colombia"

#ColombiaDecide | "Si no pasamos a segunda vuelta, apoyaríamos casi que a cualquiera que no sea Petro, que haría que retrocediéramos y hubiera más pobreza. Me preocupa que diga tantas mentiras": Enrique Peñalosa, precandidato presidencial https://t.co/niFocGDL7m pic.twitter.com/8ylgf5vByW