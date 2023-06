Elección de alcalde en Medellín: ¿qué le piden los paisas al próximo mandatario?

Como nunca, en la capital de Antioquia soplan vientos divisorios: de aquella ciudad ejemplo quedan muy pocas cosas. Ni siquiera la recolección de basuras, algo por lo que los paisas sacaban pecho al tener la ciudad más limpia del país. La polarización y el manejo de desperdicios están en juego en la elección de alcalde en Medellín .

Para Claudia Restrepo, la rectora de la Universidad Eafit, “se ha perdido mucho el nivel de confianza institucional. Hay que trabajar juntos, que se permita el trabajo entre empresa, academia, organizaciones sociales, ciudadanía y Estado”.

Pero hay problemáticas sociales que el próximo alcalde tendrá que enfrentar, una de las más serias es el hambre en las comunas. Mónica Ospina, directora del observatorio Medellín Cómo Vamos, lo advierte: “Estamos encontrando las cifras más altas de reporte de hambre en los últimos 17 años, 24% de los hogares, pero que además que en mayor proporción se ve reflejado para mujeres y para hogares con niños, alcanzando un 30% de los hogares”.

Para los empresarios y gremios otra dificultad recae en las consecuencias del hambre. Que haya menos robos en las calles depende la dinamización del comercio.

“El próximo alcalde debe generar confianza para que todos los sectores económicos pueda hacer lo que mejor saben hacer y es sacar gente de la pobreza, brindar oportunidades en los territorios”, dice María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia.

No se puede olvidar que, otrora, Medellín fue la más innovadora. Eso, para las cámaras de comercio es algo a recuperar y ruta N es clave. “En este momento uno no ve a nadie preguntando por la ruta N, estos nuevos candidatos van a tener que estar enfocados en cómo recuperar la ruta N y otras instituciones que realmente no le están generando ningún valor a la sociedad”, opina Nicolás Posada, presidente ejecutivo intergremial de Antioquia.

Movilidad, infraestructura, recuperación del espacio público, déficit de vivienda nueva y gentrificación están en la lista de las problemáticas a resolver con la elección de alcalde en Medellín en octubre de 2023.