Enrique Gómez arremete contra el Pacto Histórico: “¿Y con quién irá a gobernar Petro?”

Enrique Gómez, candidato del movimiento de Salvación Nacional, no solo insiste en lo que llama vaca nacional para cantarle la tabla a los políticos, sino que arremetió contra el Pacto Histórico.

A través de un video, Gómez lanzó fuertes pullas en contra de Gustavo Petro, Roy Barreras, Armando Benedetti y hasta Luis Pérez.

“¿Oiga y con quién irá a gobernar Petro? ¿Con Roy Barreras, el senador que recibe coimas y sigue recibiendo sueldo de senador, que pagamos usted y yo? ¿O será con Armando Benedetti, que tiene 8 mil millones de razones casi que como Samper para no estar en el Congreso? O tal vez con el fantasma de Montes, el hombre de las bolsas. ¿Qué me falta? ¿Luis Pérez, el dominador y dueño de Antioquia? No, qué bello equipo de gobierno le espera a Colombia”, exclamó.