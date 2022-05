Estratega de Rodolfo Hernández fue asesor de Petro hace 4 años: ¿por qué cambió de bando?

Detrás del éxito de Rodolfo Hernández está el asesor argentino Ángel Becaccino, quien en 2018 acompañó a Gustavo Petro en la primera y segunda vuelta presidencial, que perdió con Iván Duque. Ahora, en el papel de estratega en el grupo del ingeniero, señala que es probable que su candidato regrese a los debates, siempre y cuando la campaña de su contrincante “baje el clima”. Sobre la no asistencia a los recientes encuentros, incluido el debate final de Noticias Caracol , señaló que “la decisión fue no prestarnos a una especie de pelea callejera en la que se empezaron a convertir esos debates y decidimos no estar”.

Becaccino también respondió a la frase de Gustavo Petro “la corrupción no se combate con frases de Tiktok”. Dijo el argentino que “la campaña de Rodolfo Hernández son propuestas, no frases de TikTok. Si hemos tenido habilidad de comunicarnos a través de TikTok es un problema que estará afectando a Petro”.

Publicidad

Además, explicó que lo que hace el ingeniero es exponer sus propuestas por muchos canales y “no estamos haciendo el despilfarro de presupuesto de la campaña de Petro”.

Tras el hilo en Twitter en el que la campaña de Rodolfo Hernández explicó que está desligado del uribismo, el candidato del Pacto Histórico le “agradeció” por acoger sus propuestas. Así lo interpreta el asesor argentino: “Petro está asumiendo la segunda vuelta como si fuera un partido de ping pong, que cuando nosotros proponemos algo él tiene que salir a devolvernos la pelota para eliminar la fuerza de nuestras propuestas”.

“Por parte de Petro hay nerviosismo porque dio por hecho ganar la presidencia en primera y se encontró con Rodolfo”, agregó.

Ángel Becaccino reveló cómo fue su asesoría a Gustavo Petro en 2018: “Hace 4 años yo estuve en la estrategia de Gustavo Petro, en la consulta de izquierda, en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Petro era un candidato, una persona con unas propuestas, una claridad y unos elementos que me hacían pensar que Petro era lo mejor para Colombia”.

Publicidad

Sin embargo, se desligó de acompañarlo nuevamente porque “en este momento siento que Petro ha cambiado, maquillado su actitud hacia el país, ha incorporado en su rostro una sonrisa y en su actitud una urgencia de tratar de conseguir la Presidencia de la República negociando con quien fuera necesario negociar”.

Contó que con Rodolfo Hernández llevan una amistad de unos 20 años y defendió que “lo único que (Rodolfo) tiene de parentesco con Trump es que él habla sencillo y el común de la gente entiende claramente lo que está planteando, no son discursos llenos de palabras que entran por un oído y sale por el otro”.