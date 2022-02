Fajardo crítica política exterior de Duque: “Ha sido pésima, para ser elegante con el término”

El precandidato presidencial de la coalición Centro Esperanza Sergio Fajardo presentó este lunes su programa de gobierno. Entre otros temas habló de política exterior.

“Tuve en Cúcuta la oportunidad de ser testigo de lo que ha sido una política de relaciones exteriores de este gobierno que ha sido pésima, para ser elegante con el término que estoy utilizando. Con Venezuela tenemos que empezar, desde ya, a establecer canales de comunicación. Eso no significa que el 8 de agosto me voy a abrazar con Maduro y ya es mi nuevo mejor amigo. Ese no es el punto, pero se tienen que abrir canales de comunicación”, dijo Sergio Fajardo.

Publicidad

El aspirante a la Presidencia también aprovechó para hacer un llamado a los liberales, a quienes les dijo que el problema es su líder, el expresidente César Gaviria, más no sus integrantes. Los invitó a sumarse a su programa de gobierno.

Educación universal para los niños y niñas de 3 a 5 años, el Ministerio de las Mujeres para garantizar sus derechos e igualdades, accesos a oportunidades educativas, culturales y deportivas a más de 250 mil jóvenes vulnerables a través de nuestro programa ‘Entorno protectores’, otras de las propuestas de Fajardo.