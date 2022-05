Fajardo sobre declaraciones de Alejandro Gaviria: “No me voy a distraer ni a gastar el tiempo”

Sergio Fajardo, candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, llegó a Pereira, en donde se reunirá con empresarios de esta zona. En la capital de Risaralda, el candidato se refirió a las declaraciones de Alejandro Gaviria a un medio de Estados Unidos.

“Yo tengo para decir lo que vengo diciendo en todas partes. Somos la opción de cambio que sabe tramitar las diferencias en Colombia. Representamos una política distinta, esa política de confrontación que los colombianos han visto es deplorable: insultos, agresiones, narcotraficantes, paras, cárceles, interceptaciones”, dijo el exalcalde de Medellín.

“Represento a la Colombia que saber unir, la que sabe de decencia y transparencia, la que sabe luchar contra la corrupción, la que le apuesta a la educación, la que sabe construir los empleos para los jóvenes, la de la igualdad de las mujeres, la que sabe y entiende la crisis que vive nuestro país, la que tiene rabia y miedo, que está inconforme la que tiene una desigualdad profunda, una pobreza inadmisible. Yo soy la persona que tiene la capacidad para tramitar las diferencias en Colombia, para unir a nuestro país, sabiendo que vamos a cambiar”, agregó.

Y finalmente indicó: “Eso es lo que tengo para decirle a Alejandro Gaviria, a Petro, a Hernández, a Cristo, al que sea”.

Al preguntársele si Alejandro Gaviria seguirá en su campaña, esto expresó: “El responderá por lo que tenga que responder, yo respondo por lo que tengo que decirle a toda Colombia. Yo no me voy a distraer, no voy a gastar el tiempo hablando de cosas distintas a la Colombia que tenemos que transformar”.