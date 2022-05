Federico Gutiérrez: “No hemos hablado con Rodolfo, pero votaremos por él”

Federico Gutiérrez, candidato a la Presidencia del Equipo por Colombia, obtuvo este domingo más de 5 millones de votos, pero no le alcanzó para pasar a una segunda vuelta. El exalcalde de Medellín agradeció a sus votantes y anunció su apoyo al candidato Rodolfo Hernández.

“En muy poco tiempo, siendo dos caras nuevas en la política nacional, al lado de mi amigo Rodrigo, nosotros hemos logrado mucho y a los más de 5 millones de colombianos que han votado por nosotros este día electoral queremos darle las gracias infinitas por haber depositado esa confianza en nosotros”, manifestó.

Gutiérrez contó con mayor respaldo en Antioquia, pero en las otras regiones fue rebasado por Hernández y el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

“Hoy los colombianos tienen dos alternativas en esta contienda electoral que se aproxima ya para el 19 de junio y por eso, al saber que nuestra posición es determinante para el futuro de Colombia, hemos tomado una decisión. No he hablado con Rodolfo, ni necesito hacerlo, y quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país y que no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias y de nuestros hijos, y por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y Marelen el próximo 19 de junio”, señaló.

El exmandatario aceptó su derrota, pues era hasta hace unas semanas el más opcionado para ir a segunda vuelta con Gustavo Petro.

“Ya no estamos en la contienda electoral, esa es la democracia, unas veces se ganan, unas veces se pierden, pero la democracia se cuida y se respeta y esas son las reglas de juego”, expresó.

Sobre el candidato de izquierdainsistió que en que “no le conviene a Colombia”.

“Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho y por todo lo que ha hecho, no le conviene a Colombia. Sería un peligro, sería un peligro para la democracia, para las libertades, para la economía, para nuestras familias y para nuestros hijos, y por eso que esa opción es un peligro para el país”, agregó.

Aunque anunció su respaldo a Rodolfo, manifestó que no es su intención hacer parte de su gobierno de llegar a la Casa de Nariño.

“Aclaramos eso sí que será Rodolfo y su equipo quienes respondan por sus acciones dentro del gobierno y, además, dejamos muy claro que ni Rodrigo ni yo haremos parte de su gobierno ni buscaremos hacerlo. Vamos a mantener una posición de veeduría”, subrayó Federico Gutiérrez.

“Lo que sí queremos es que a Colombia le vaya bien y por eso no podemos ser indiferentes a este momento que hoy vive el país”, puntualizó.

Según el candidato del Equipo por Colombia, votar por Rodolfo Hernández es la forma más sensata de “cuidar la democracia y cuidar las libertades”.