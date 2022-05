Federico Gutiérrez pide detener la “guerra sucia” tras palabras de senadora Zuleta sobre Fajardo

Federico Gutiérrez expresó su rechazo por lo que dijo la senadora Isabel Zuleta, quien sostuvo que a Sergio Fajardo “lo quemamos y fue una tarea dura”, además de hablar de “una sorpresita”, al parecer haciendo referencia al candidato del Equipo por Colombia.

"No más odios, no más ataques, no más guerras sucias. Este señor (Petro) no vino por eso y no se ha pronunciado frente a esos ataques, de lo que le hicieron a Sergio y de lo que me anunciaron a mí": Federico Gutiérrez en el #DebateAmbiental - https://t.co/0Rr4ts0rOv pic.twitter.com/Si5pkgzI6Z — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 9, 2022

“Yo creo que hay que tener solidaridad con Sergio con eso. Yo no puedo dejar que en un debate político de otro sector que no vino, diciendo ‘es que ya acabamos con uno, vamos por mí’. Eso no puede pasar, el país así no va a crecer”, expresó Fico durante el debate ambiental adelantado por Noticias Caracol.

“No más odios, no más ataques, no más guerra sucia. Este señor (Petro) no vino por eso y no se ha pronunciado frente a esos ataques, de lo que le hicieron a Sergio y de lo que me anunciaron a mí, que ya lo vienen haciendo”, afirmó Federico Gutiérrez.

“De parte nuestra va a haber juego respetuoso”, agregó.

Para Federico Gutiérrez, “el debate político no puede entrar en cómo se acaba con la moral de una persona por solo el hecho de ser un proyecto político”.