Federico Gutiérrez reacciona a memes que le hacen con Uribe: “Hay gente muy creativa”

Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y precandidato de la coalición Equipo por Colombia , se disputa con Enrique Peñalosa, Alejandro Char, David Barguil y Aydeé Lizarazo la candidatura a la Presidencia en las consultas interpartidistas de este domingo 13 de marzo.

El exmandatario pasó por el tablero en Noticias Caracol donde habló con Juan Diego Alvira sobre sus propuestas de gobierno. Gutiérrez también reaccionó a los memes que le hacen, en especial donde lo transforman en un nuevo Álvaro Uribe.

Publicidad

“Hay gente muy creativa, qué más voy a decir de eso yo por Dios. Mire, yo le tengo respeto (a Uribe), yo no estoy mirando con retrovisor y no estoy pensando en que el debate se va a concentrar en el odio contra los expresidentes. Yo lo que le puedo decir de esto es básicamente este soy yo y la gente me conoce, tengo mi candidatura cívica, ciudadana, independiente, salí a la calle, recogí un millón y medio de firmas y le agradezco a la gente y este próximo domingo vamos a ganar. Bienvenidos los sectores que se sientan identificados con nosotros”, expresó.

El precandidato asegura que se divierte con la cantidad de imágenes que le sacan como, por ejemplo, una en la que lo ponen frente a Enrique Peñalosa, a quien catalogan de neoliberal y a él de ‘nealiberal’. Dice que lo cuestionan por su cabello y por el hablado paisa, pero que él no va ca cambiar.

Publicidad

¿Va a realizar una reforma pensional?

“Sí, porque solo el 24% de los colombianos acceden a una pensión. Tenemos un problema de más de 3 millones de adultos mayores que hoy no tienen un apoyo económico fuerte o una pensión, entonces hay algo fundamental y es que los subsidios deben ir básicamente a las pensiones bajas y no a las pensiones altas como hoy ocurre, básicamente”.

Gutiérrez indicó que no aumentaría la edad para pensionarse, así como tampoco aumentaría las semanas de cotización y tampoco reformaría Colpensiones. “Aquí lo que hay que mirar dentro del tema de la reforma es usted cómo mantiene un sistema mixto entre Colpensiones y los fondos privados, pero lo importantes es cómo se le da mayores coberturas a la población desprotegida, especialmente la población adulta mayor”.

Publicidad

¿Va a poner renta básica?

“Yo estoy proponiendo elevar a 5 millones de familias el ingreso solidario , pero creo que la discusión es que no puede ser el subsidio ocioso. Aquí lo importante es que si una familia no tiene empleo, está aguantando necesidades. El Estado tiene que acompañar, pero el reto es cómo sacamos a la familia de la pobreza… Hay que darle a la familia oportunidades, una posibilidad de un empleo, formación laboral, emprendimiento, beca educativa”.

¿De dónde va a salir la plata?

“Plata sí hay, por ejemplo, en las regiones hay 14 billones de pesos de regalías en este momento. Falta capacidad en muchas regiones, en gobernaciones y alcaldías para la estructuración de proyectos, acá hay que descentralizar, hay que llegar a los territorios. Estoy proponiendo que de esos activos de la mafia convirtámoslos en activos permanente sociales: educación, vías para el campo, escuelas, centros de salud, innovación, ciencia y tecnología. Una ley donde vamos a reforzar fiscales y jueces de extinción de dominio para que haya seguridad jurídica de que esos bienes se le pueden quitar rápido a la mafia y se conviertan en activos permanentes, 20 billones de pesos”.

Publicidad

¿Va a establecer el trabajo por horas (reforma laboral)?

“Sí. Es muy importante hablar de una flexibilización laboral sin que afecte las garantías y los derechos de los trabajadores. Estamos todavía con unas normas laborales de hace décadas. Hay que disminuir la informalidad, lo que necesitamos lograr es formalización”.

¿Va a meterle mano a las EPS?

“Hay muchas cosas para corregir. Yo he propuesto no más filas, dignidad en el sistema, articulación a través del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) y el modelo SIGA para todo lo que tiene que ver con articulación de EPS, IPS y prestadores de salud, eficiencia en el sistema que la gente tenga muy claro dónde la atienden y que las EPS tengan claro cómo mejoran el servicio de los usuarios en sus barrios”.

Publicidad

¿Qué hará en materia de seguridad?

“Yo a las estructuras criminales no les tengo miedo. Aquí los que van a pasar maluco conmigo son los corruptos y los violentos, les vamos a dar muy duro. ¿Qué necesitamos?, grupos contra atracos, especiales, élite, porque necesitamos articular a la Policía, fortalecimiento de policía judicial, Fiscalía, y que exista justicia porque hay que desvertebrar estas bandas criminales. El tema de tecnología también va a jugar un papel fundamental: cámaras de reconocimiento de placas, cámaras en diferentes zonas y con eso en su momento en Medellín logramos disminuir en 60% el fleteo”.

¿Va a hacer una reforma a la justicia?

“Reincidencia es uno de los grandes temas. Siempre se dice es que les damos casa por cárcel o los soltamos porque no hay cupos carcelarios. Tiene que haber justicia: cárceles a través de alianzas público-privadas y hay que revisar definitivamente si el Inpec no logra ser eficiente y después de todos los escándalos de corrupción que hay uno de los grandes temas es si se elimina el Inpec y se constituye una nueva entidad”.

Publicidad

¿Va a ofrecer mermelada?

“Lo primero que yo les diría a los colombianos es votemos bien el domingo. No soy de los que generalizo que todo el mundo es bueno o es malo, hay gente buena y hay unos muy malos que no hacen nada y corruptos. Mi relación con el Congreso va a ser una relación alrededor de los temas y qué representan los partidos y los congresistas. Creo que esto no pueden ser negociaciones por debajo de la mesa ni la famosa mermelada. El Congreso tendrá las garantías, pero se las tiene que dar sobre todo ellos a los colombianos”.