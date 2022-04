Fico Gutiérrez explica qué quiso decir con “plata es plata” cuando mencionó cómo manejaría regalías

Fue en medio de una entrevista con el portal La Silla Vacía que Fico Gutiérrez, candidato del Equipo por Colombia, dio una polémica respuesta al referirse a las acciones que ejecutaría su gobierno antes de plantear una reforma tributaria.

Estoy proponiendo una reducción del 10% de la burocracia del Estado y de gastos burocráticos para que vayan a inversión social; el segundo elemento, que hoy hay acumulados en el fondo de regalías 14 billones de pesos, la cifra de la última reforma tributaria, y hoy hay 14 billones represados que no se ejecutan en las regiones del fondo de regalías.

Ante esa declaración, el editor de La Silla Vacía, Daniel Pacheco, le recordó que “esa no es plata del Gobierno, es plata de las regiones. Porque el fondo de regalías transfiere la plata a las regiones, no es plata que se pueda utilizar en el presupuesto nacional”, a lo que el candidato contestó: “Pero plata es plata”.

Esto generó fuertes críticas por parte de sus opositores, particularmente de Alfonso Prada, jefe de debate de Gustavo Petro, quien aseguró que “este video confirma que Fico desconoce los temas de finanzas públicas. Piensa arrebatarles las regalías a los territorios. El mensaje a alcaldes y gobernadores es claro: con Fico que se olviden del manejo de las regalías”.

Desde Medellín, el candidato del Equipo por Colombia salió al paso de las críticas y afirmó que sus opositores sacaron de contexto su propuesta.

Según él, "yo he llamado la atención es que 14 billones de pesos que no se han ejecutado -porque muchas veces hay falta de capacidad en las regiones-, lo que he planteado es una descentralización y llevar las capacidades a las regiones para que esos proyectos puedan estar, no en los bancos, sino representados en vías para el campo, en becas educativas, en el sistema de salud, en deporte, educación, y que la gente los pueda recibir lo más pronto posible".

Fico Gutiérrez tiene programado un viaje a Barranquilla con su esposa para, junto a Álex Char, terminar de consolidar alianzas en el departamento del Atlántico.