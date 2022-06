Gustavo Petro en Quibdó: habló con jóvenes y líderes sobre propuesta de tren elevado en el Pacífico

Gustavo Petro llegó a Quibdó el pasado miércoles, 8 de junio de 2022, y durmió en la humilde vivienda de Genoveva Palacios, una mujer que dice vive de la mano con la miseria, la inseguridad y el desempleo. A ella la violencia le arrebató a su esposo y a uno de sus hijos.

“La necesidad más grande de Quibdó es el desempleo, fuentes de trabajo no las hay, no hay empresas. Aquí debería haber una empresa aunque fuera de blanqueador, aunque fuera de jabón,” declaró Genoveva.

En un evento con jóvenes y líderes sociales, el candidato del Pacto Histórico habló de su propuesta del tren elevado en el Pacífico.

“Tiene el deber de ser consultable por las comunidades, sobre todo afro, porque pasaría todo Chocó, pero yo quiero abrir la discusión por eso, porque es una obra de infraestructura que no pasa por Medellín, no pasa por Bogotá y no pasa por Cali, pasa por las dos regiones más pobres de Colombia, el Pacifico y el Caribe”, declaró Gustavo Petro.

Posteriormente, asistió, a través de videoconferencia, al congreso de la ANDI en Cartagena. Allí habló de salud.

La agenda de Gustavo Petro continuará este viernes en Cúcuta y el sábado, 11 de junio, estará en Barbosa y Vélez, Santander.