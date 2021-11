Gustavo Petro, fuertemente criticado por posible llegada de Luis Pérez al Pacto Histórico

Hay controversia en la política nacional de cara a las elecciones presidenciales por la posible llegada del exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez al Pacto Histórico . En redes sociales son múltiples los comentarios y reclamos a Gustavo Petro, líder del movimiento.

“Yo le pido a Gustavo Petro que nos explique con toda claridad a los que creemos en su proyecto político qué significa la movida de Pérez y su combo a la consulta. ¿En qué se van a poner de acuerdo? ¿La cosa es un hecho? ¿Cuál sería el trato?”, escribió la actriz Margarita Rosa de Francisco.

Las críticas no paran ahí, pues también algunos la han emprendido contra Isabel Zuleta de Ríos Vivos, quien aparece junto a Pérez en una foto durante una reunión con algunos integrantes del movimiento en Medellín como Fernando Henao, candidato al Congreso.

Incluso, el mismo Sergio Fajardo comentó sobre la foto: “Tantas mentiras, tantos insultos, tantas calumnias, y al final...”.

A lo que Gustavo Petro salió al paso en respuesta a Fajardo: “Al final él -Luis Pérez- se reunió con las comunidades de Hidroituango y tú no”.

Mientras que Zuleta agregó a la discusión: “Represento la oposición al desastre de Hidroituango, las comunidades que sobrevivimos a sus ataques, persecución, desalojos y aceleración, esa que destruyó el territorio, inundó a los desaparecidos y tiene en riesgo la vida, la obra y la empresa, esa no es de Luis Pérez es suya -Sergio Fajardo-”.

Publicidad

Represento la oposición al desastre de #Hidroituango, las comunidades que sobrevivimos a sus ataques, persecución, desalojos y ACELERACIÓN, esa que destruyó el territorio, inundó a los desaparecidos y tiene en riesgo la vida, la obra y la empresa, esa no es de #LuisPerez es suya https://t.co/6W7TSaHXRX — ISABELCRISTINAZULETA (@ISAZULETA) November 30, 2021

¿Cuál es la incomodidad por Luis Pérez en el Pacto Histórico?

Para los seguidores del movimiento, el exgobernador de Antioquia y también exalcalde de Medellín representa todo lo contrario al cambio que promulga Gustavo Petro.

Pérez fue alcalde de Medellín durante la operación Orión en la comuna 13, la cual defiende hasta hoy, pero ese es solo uno de los aspectos que levantan ampolla. También pesan señalamientos en su contra de nexos con el paramilitarismo, los cuales ha negado.

“Tenemos profundas diferencias con Luis Pérez. Él ha promovido el glifosato, nosotros prohibiremos su uso. Él proviene de la clase política tradicional, nosotros hacemos innovación política para derrotar el viejo poder. ¡Nuestra alianza siempre será con la ciudadanía!”, manifestó Camilo Romero, precandidato presidencial.

¿Qué dice Petro?

Publicidad

Ante la avalancha de críticas, este martes Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de Twitter.

“El pacto histórico es entre diferentes, si no, no es pacto. No estamos construyendo un partido, sino una forma de gobernar donde es imprescindible el acuerdo sobre lo fundamental que garantice realmente los derechos esenciales de las personas”, señaló.

El pacto histórico es entre diferentes, si no, no es Pacto.



No estamos construyendo un partido, sino una forma de gobernar donde es imprescindible el acuerdo sobre lo fundamental que garantice realmente los derechos esenciales de las personas. https://t.co/jDU57u05xH — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 30, 2021

Esta no es la primera adhesión que despierta polémica en su movimiento. Uno de los casos es el de Alfredo Saade Vergel, líder religioso, controvertido en redes sociales.