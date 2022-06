Gustavo Petro: "Hemos llegado a un punto en donde o el país cambia o estalla"

En el programa Los Informantes de Caracol Televisión, Gustavo Petro contó si se postularía por cuarta vez a la Presidencia de Colombia en caso de que no ganara en la segunda vuelta del 19 de junio.

Para el senador, “hemos llegado a un punto en donde o el país cambia o estalla. Ahora hay una posibilidad casi de oro para cambiar a Colombia. Esto no va a pasar dentro de 4 años, no va a pasar dentro de 10 o dentro de 20. Se aprovecha la oportunidad o no”.

Al ser preguntado si esta será la última vez que aspira a ser presidente, Petro respondió: “No quisiera participar más en elecciones”.

¿Cree que valió la pena haber empeñado buena parte de su juventud en el M-19?

“Sí, claro. Es la vocación de cambiar a Colombia. Esa educación, la lectura, ver a mi papá leyendo me fue generando la inquietud del cambio, de cambiar a Colombia”, contestó el candidato del Pacto Histórico.

Según él, si la gente “quiere ver un Petro feliz, póngame entre la gente pobre. ¿Quiere ver a un Petro aburrido? Lléveme a un club social”.

Respecto a su propuesta de Gobierno, el candidato reiteró que “el colectivo que llamamos humanidad en Colombia puede vivir mejor si simplemente los que han tenido más pueden dar un poco más para que los menos tengan las oportunidades de trabajar, tengan las oportunidades de vivir. No es que le regalas. Tiene que haber un sistema de cuidado de la vida, de cuidado de la nación, porque eso se llama cuidar la nación colombiana. ¿Y cómo se cuida si eso vale plata? Pues que los que más tienen paguen sus impuestos”.