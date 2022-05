Gustavo Petro retoma su gira nacional: ¿en dónde estará?

Tras las denuncias de un presunto atentado que se estaba orquestando en su contra, y ya con las garantías de seguridad que le ofreció el Gobierno, el candidato Gustavo Petro retoma su gira nacional.

“El gobierno ayer tenía la mejor disposición, ahora falta que se implemente eso. Con base en lo que dijo el gobierno, nosotros empezamos mañana en Santander, el viernes en Valledupar, el sábado en el sur de Bolívar y terminamos en Chocó”, indicó Armando Benedetti, miembro de la campaña del Pacto Histórico.

“Ellos van a proveer lo que es el desplazamiento con los carros, al mismo tiempo otro personal, motos, etc.; pero, repito, no solamente eso es lo importante. Lo importante es la investigación, porque lo que nos hicieron a nosotros no es una amenaza, ya era un grupo criminal con una empresa, con políticos, con sicarios”, agregó Benedetti.