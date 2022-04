Ingrid Betancourt en El país de los jóvenes: “Colombia no puede estar votando por miedo o por odio”

La candidata Ingrid Betancourt, de Verde Oxígeno, estuvo en el País de los Jóvenes. Un espacio en el que más de 80 muchachos de todo el país se dieron cita para preguntarles a los aspirantes a la Presidencia de la República, confrontarlos y debatir con ellos.

Yeimar Torres Copete – Tadó- Chocó

Estudiante de Comunicación Social en la Universidad del Valle y líder juvenil

¿Considera, sí o no y por qué, que su propuesta de educación responde a las necesidades de los jóvenes del país?

IB

Le he gastado mucho tiempo al tema de la educación. Vengo de una familia donde la educación ha sido prioritaria. Le voy a echar una cuña a mi papá, él se inventó el Icetex, creó Colciencias, Colcultura, Coldeportes. Eso fue hace muchos años, yo no había nacido, ustedes tampoco, pero fue una revolución educativa. Él decía que la inversión en educación es el mayor multiplicador de progreso de un país.

Yo siento que Colombia tiene que insertarse a gran velocidad en el tercer milenio y la única manera de lograrlo es a través de la educación. ¿Cómo vamos a lograrlo?, necesitamos primero concentrarnos en los niños más pequeños, de cero a cinco años, esa educación preescolar tiene que ser bilingüe. Tenemos que abrir el país a la globalización, si no lo hacemos estamos en retraso de todo aquello que nos va a tocar enfrentar. Esa educación de cero a cinco años es una educación que tenemos que trabajar muy bien. Porque estos niños llegan muchas veces al colegio sin desayuno y, si no tenemos alimentos, no tenemos la capacidad de desarrollar las capacidades de cada uno de nosotros. No tendremos las capacidades cognitivas para aprender lo que tenemos que aprender en este mundo que va a toda velocidad.

Esto no es solo una cuestión de alimento físico sino también de alimento espiritual. Los niños tienen que salir de este contexto de violencia donde a veces los ignoramos, los dejamos solos, donde no tienen los elementos de palabra para expresar sus emociones. ¿Qué pasa cuando no podemos expresar nuestras emociones?, nos volvemos agresivos. Y eso a nivel de una población es frustración, no poder ser los seres humanos que podríamos llegar ser.

De la básica, hasta los 9 años, necesitamos que ese bilingüismo se vuelva plurilingüismo. Realmente necesitamos meterle mucho a la capacidad de aprender otros idiomas, ¿por qué? Porque un idioma es una ventanita al mundo, nos cambia la forma de ser. Uno no es lo mismo en un idioma que en otro. Los niños tienen que tener múltiples instrumentos de expresión para poder enfrentar lo que viene.

Pero de los 9 como a los 15 o 16 años, programas. Es decir, tenemos que tener ciencia tecnológica, alfabetización digital, ser programadores, meternos en el mundo de hoy conectados. No vamos a dejar que se vuelvan a robar los Centros Poblados, la conectividad de nuestros niños, de toda Colombia.

Para poder desarrollar todas las capacidades intelectuales, necesitamos que los maestros se preparen para esto. Y que la sociedad nos ponga a funcionar en este ritmo. En Colombia estamos en una bicicleta estática mientras que el mundo va a toda velocidad. Así que tenemos que sintonizarlos.

Contrapregunta

Me paro en estos muchachos que están terminando una formación secundaria, qué oportunidades tienen de entrar a una universidad pública o privada. Usted ha planteado que estos jóvenes van a tener la oportunidad de una formación corta. ¿De qué tipo de información corta le estamos hablando a los jóvenes?

IB

Yo me voy a pelear por algo que creo que los colombianos tenemos derecho a tener, que lo tienen otros países, y es educación gratuita en todo el circuito escolar desde cero años en prescolar hasta el título universitario. Esa es la diferencia entre nosotros, que tenemos que batallar para entrar a una universidad y los países desarrollados, que la gente entra por su capacidad. Es decir, buenos exámenes…entra gratis a la universidad.

¿Qué es lo que pasa? Hay gente que quiere estudiar y quiere hacer su carrera y quiere hacer su título. Excelente. Hay gente que no quiere hacer eso y quiere estar trabajando ya. Tenemos que tener una oferta de estudios que se adapte a las necesidades y voluntades de cada cual. Hay gente que no quiere un título, que quiere ser técnico en programas de ordenador o videojuegos o en la creatividad.

En este momento hay una especie de brecha, las empresas están buscando alguien que pueda trabajar con ellos, pero nadie se presenta porque no hay capacitación que se necesita para ese nicho que se presenta y por otro lado los jóvenes salen con su título y les dicen: no los podemos contratar porque necesitamos seis meses de experiencia. Y todos quedan ahí bloqueados.

¿Qué es lo que estamos diciendo? El Estado tiene que entrar a contribuir para que gremios y empresas capaciten al joven en exactamente en lo que requieren. Esa puede ser una formación de seis meses, esa formación, que el Estado va a subsidiar, es con el compromiso de que después de terminar esa capacitación el joven quede enganchado en esa empresa o en ese gremio. No queremos sentarnos en los cuellos de botella y decir, pero bueno no hay nada que hacer. Sí hay que hacer, pongámonos de acuerdo, concretemos. Que la juventud colombiana tiene opciones de vida.

José Daniel Calvo - Zipaquirá

Estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana, representante estudiantil

Te quiero hablar del salario mínimo, hubo un aumento que damnificó mucho a las empresas, que se necesitaba por costo e inflación y demás, pero últimamente se ha hablado de un término y es la diferenciación por zonas. ¿Lo implementarías sí o no y por qué?

IB

Yo creo que sí lo haría, fíjate que sí. Creo que tenemos que tener la capacidad de lograr propuestas que se adapten a cada región. No es lo mismo un salario mínimo en Bogotá que un salario mínimo en el Chocó. Tras el salario mínimo hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer. Hubo grandes debates sobre si el aumento era suficiente o no. Yo creo que el salario mínimo tiene que tener un componente económico, acorde con el desarrollo del país, de la capacidad que tenemos las empresas de generar este salario mínimo, pero tiene que tener un componente social. A la gente le tiene que ir bien. Y a la gente se le tiene que dar lo suficiente para poder vivir dignamente. Hemos discutido si eso genera inflación si no genera inflación. Creo que los colombianos tenemos que ver la economía sobre un servicio público.

¿Cómo vamos a hacer para que nuestra economía sirva para que los colombianos tengan prosperidad para que podamos vivir dignamente?

Contrapregunta

Quisiera rescatar algo de lo que tú dices y es el tema del poder adquisitivo. No es tanto el tener más sino que puedo conseguir con eso. Varios candidatos ven el emprendimiento como una opción de fuerza económica. Yo soy partidario de esto.

Pero a veces creo que se ve el emprendimiento como algo de lo cual se habla, solo un discurso. Sin embargo, a veces se deja por fuera el emprendimiento rural y por otro lado el emprendimiento social. ¿Cómo el gobierno puede estructurar una estrategia para que los emprendimientos no mueran después de los 3 – 5 años, como actualmente pasa en Colombia?

IB

Eso me lleva a que el 75% de las empresas que dejan de existir en Colombia fueron creadas por mujeres. Ahí tenemos un tema de género bravo. ¿Qué vamos a hacer?

Creo que tenemos que entregarle a los emprendedores créditos, para que esto funcione necesitamos descentralizar. No es lo mismo un emprendimiento en Arauca que un emprendimiento en el Eje Cafetero. Y necesitamos tener socios para el emprendimiento y ahí lo que necesitamos es a las universidades cuando están en el espacio físico del emprendimiento. Y que ustedes fueran parte de unas como incubadoras de las que hicieran parte jóvenes como ustedes pero que no han tenido las mismas oportunidades del saber técnico para emprender.

Y ustedes que los lleven a través de su conocimiento a que no suceda lo que está sucediendo y es que se crea la empresa y muere y no hay quién acompañe. Tenemos que hacerlo también a través de centros de investigación.

Los centros de investigación que hay actualmente en Colombia pertenecen a unos gremios, que pertenecen al sector privado. Y eso está muy bien. Pero necesitamos centros de investigación que no le pertenezcan a nadie, o mejor dicho que nos pertenezcan a todos. Que esa investigación que se haga esté al servicio de todo el mundo, que no haya que pagar para obtener esa información. Y que los emprendedores puedan volverla un valor agregado dentro de la empresa. Y también necesitamos a los gremios, a la gente que sabe.

PREGUNTA DEL PÚBLICO

Evelyn Rodríguez - Soacha

Estudiante de Uniminuto

¿Qué haría contra la minería ilegal que afecta a comunidades y territorios?

IB

Es un tema grave porque es un tema de seguridad pública. Cuando hablamos de minería estamos hablando de todas estas actividades que se combinan con el narcotráfico. Hay organizaciones delictivas que se han apoderado de los recursos naturales de Colombia y los utilizan para lavar activos. ¿Qué hacer contra eso?

Yo creo que debemos aplicar algo de mano dura. Tenemos un Ejército, yo creo en el Ejército colombiano. Yo quiero decirles que estuve secuestrada seis años y medio y las personas que estaban conmigo eran del Ejército y la Policía. Y no creo que yo hubiera logrado pasar ese rubicón de la vida si no hubiera tenido a esos colombianos con su valentía, con sus principios, ayudándome en este tránsito. Sí, creo que tenemos un superjército.

Obviamente tenemos que mejorarlo, los necesitamos porque vamos a tener que contar con ellos para hacerle frente a estas organizaciones delictivas. Necesitamos que el Ejército esté trabajando con información real, no solo inteligencia militar o inteligencia de todas las entidades del Estado que estén presentes sino también inteligencia de la población. ¿Para qué?, para prevenir.

Hoy lo que está pasando es que nuestros líderes y lideresas, que los están matando, son los que en realidad están poniendo el pecho, frenando estas organizaciones delictivas, haciendo el papel del Estado. Y necesitamos que la justicia llegue, la Fiscalía no llega o llega tarde. O llega para dar una versión amañada de los hechos. Necesitamos una Fiscalía en la que podamos confiar. Estamos hablando de un programa macro en Colombia.

PREGUNTA DEL PÚBLICO

José Otero

Colombo-venezolano, estudiante de Negocios Internacionales en la Universidad de la Costa y emprendedor

Para avanzar hacia la investigación desde los negocios tradicionales hasta las ‘startups’ de base tecnológica, ¿que plantea usted para lo que sería esa relación de Estado, universidad y empresa para que podamos potenciar el crecimiento exponencial para estos emprendimientos para que en Colombia seamos competitivos?

IB

Ese es el ideal de Silicon Valley. Es decir, que podamos tener en Colombia esta sinergia entre estos tres actores. Esto se necesita voluntad del gobierno, y recursos, pero también de la empresa privada y las universidades.

En Colombia nos hemos vuelto expertos en crear una tramitología porque nos hemos vuelto incapaces de tener un control, se supone que en Colombia todo el mundo roba y todo el mundo es corrupto. Hemos organizados tantos trámites y tan absurdos que la gente no logra avanzar de la cantidad de papeleo que hay que hacer supuestamente para que logremos transparencia.

Los corruptos pasan rápido por todos estos peajes, pero la gente de bien se demora o pierde tiempo o no logra todos los papeles que les piden. Estamos en un siglo XIX cuando deberíamos estar en otra cosa.

Yo quiero una mesa de concertación para romper toda es tramitología. Que sea un Estado que sea socio y no una talanquera, un problema que viene a cobrar y a asustar, y más bien reactivar los entes de control para que a la salida controlemos la corrupción. Y no que pongamos a todos los colombianos a trabajar como si todo el mundo fuera corrupto y nos lo somos.

Felipe Achury

Estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales y activista de la comunidad LGBTQ+

Según cifras de Colombia Diversa, en el 2020 aumentaron en un 58% los homicidios hacia nuestra comunidad. En el 2021 aumentaron en un 78% en el Caribe colombiano. Son cifras preocupantes porque nos siguen matando y las mujeres trans son las más afectadas. ¿Qué propuestas tiene frente a la comunidad LGBTI?

IB

Necesitamos que, de nuevo, nuestro Ejército y nuestra Policía entiendan el contexto y para eso tenemos que tener toda una pedagogía, de manera que ellos sean protectores de esta comunidad. Yo creo que eso es superimportante (se escuchan abucheos del público)

¿No les gustó? ¿Qué dije? ¿Qué fue lo que dije que no les gustó? ¿No les parece que necesitamos que la Policía nos proteja?

(Joven le responde desde el público que no se sienten protegidos por la Policía)

Sí necesitamos cambiar la relación entre la Policía y la juventud, y en particular la comunidad LGBTI. Necesitamos que se sientan protegidos y para ello necesitamos cambiar la Policía.

Sí se necesita que entremos a mirar cuáles son los esquemas, los prejuicios, los esquemas mentales de manera que podamos asegurarles a ustedes, ciudadanos de pleno derecho, que la Policía va a defenderlos. Eso me parece muy importante.

Segundo, necesitamos cambiar la mentalidad en Colombia. Realmente tenemos un problema de discriminación, a nivel de la población. Eso hay que cambiarlo y lo tenemos que hacer con políticas pedagógicas, con grandes campañas de manera que poco a poco vayamos aprendiendo a reconocer la diferencia. Y no solo la diferencia sino una gran riqueza. Es una gran riqueza para el país.

Lo otro es que vamos a hacer una reforma laboral y dentro de esta reforma laboral queremos con una declaración de no discriminación, porque la discriminación puede ser de mucho tipo. Obviamente la población LGBTI está dentro de la discriminación, pero, por ejemplo, los salarios entre hombres y mujeres todos sabemos que no son igualitarios por el mismo trabajo. Las mujeres están discriminadas. Tenemos que asegurarnos de que en Colombia tengamos un instrumento legal para que cuando nos sintamos vÍctimas de una discriminación laboral podamos impugnarlo y que la justicia falle a nuestro favor y que proteja nuestros derechos.

Adicionalmente tenemos que mirar todo lo que es la educación, el pensum tiene que haber algo que todavía es tabú en Colombia que es educación sexual, necesitamos educación sexual.

Sabrina Padrón

Abogada, especialista en derechos humanos y migrante venezolana

Yo vi una entrevista en la que le preguntaron si aceptaría una relación diplomática con Nicolás Maduro y dijo sí, pero con condiciones, necesito que me diga cuáles son las condiciones y las garantías y derechos que tienen los 2 millones de migrantes venezolanos hoy en día.

IB

He sentido que entre los colombianos hay una percepción de…muchas veces uno oye cosas como ‘los venezolanos son nuestros hermanos, los acogemos porque somos todos hermanos ante Dios’ y después de esa introducción dicen ‘pero nos están quitando nuestro trabajo, cuando vamos a buscar una cita en la EPS primero pasan los venezolanos, etc’. Yo creo que esa percepción la tenemos que ir trabajando desde el Estado.

Porque yo me tomé el trabajo de mirar las cifras. La realidad no es esa. Desde el punto de vista de la inseguridad, por ejemplo, los venezolanos que están incidiendo en los delitos es un porcentaje mínimo. Creo que es el 1%, es muy poquito en relación con toda la delincuencia que tenemos en este momento.

Es algo que tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar integrando a los venezolanos. Hay unos que están viviendo en las calles y los parques y están pasando trabajos para sobrevivir y lo tenemos que hacer con mucha igualdad, para darles a los colombianos y los venezolanos que están en la misma situación el mismo tratamiento. Y las mismas oportunidades para que nadie se sienta desplazado por nadie.

Para que podamos entender que la venida de los venezolanos, y es de las pocas cosas que aplaudo de este gobierno, ha sido realmente algo digno, dignificante para los colombianos. Yo conozco a muchos venezolanos que han venido, están trabajando dignamente y conozco venezolanos que han venido y han tenido sus hijos acá y ya no se quieren ir. Yo no olvido cómo los venezolanos nos acogieron a nosotros los colombianos cuando lo necesitábamos. El pueblo colombiano es un gran pueblo, acogedor, generoso y lo vamos a demostrar. Y lo estamos demostrando.

Con relación a Nicolás Maduro, Colombia tiene que tener relaciones con los Estados no con los regímenes, entonces es muy importante restablecer unas relaciones diplomáticas con Venezuela. ¿Cuáles son mis condiciones? En este momento, el gobierno de Nicolas Maduro ha amparado una serie de organizaciones delictivas que inclusive están afectando la autonomía territorial de Venezuela. Están por todos lados y creo que ni siquiera los venezolanos pueden realmente controlar a cabalidad el imperio de la delincuencia que se les metió.

Pero lo que sí está pasando es que con el amparo del gobierno venezolano estas organizaciones delictivas, ya sea de narcotráfico o de guerrilla, vienen a territorio colombiano, matan y se devuelven a esconderse tras las fronteras venezolanas.

¿Qué necesitamos? Que como un primer gesto de voluntad con Colombia, Venezuela aprese a estos cabecillas que circulan en territorio colombiano y nos las extradite. Necesitamos eso como para empezar a confiar en tener relaciones con Nicolás Maduro. Y hay otra realidad que es la de las fronteras.

Sabrina

La conozco porque soy perseguida política. No estaba segura en Venezuela y cuando llegué a Colombia tampoco estaba segura. Ustedes ofrecen a los perseguidos políticos y refugiados, por Migración Colombia, un salvoconducto dos, que solo sirve para obtener la EPS. No podemos ni trabajar, cómo vamos a sobrevivir en Colombia. No nos ofrece una garantía.

IB

Yo creo que es muy importante que tengan la posibilidad de trabajar en Colombia, creo que la tienen.

Sabrina

Ahora, por el TPT. Pero el que no tenga el TPT no puede trabajar.

IB

Hay que obtenerlo y vamos a hacer lo necesario.

Sabrina

¿Cómo puedes erradicar el tráfico de niños?

IB

Para eso necesitamos control de fronteras, necesitamos organizaciones que están especializadas en la búsqueda de estos pequeños y devolverlos a sus familias. No es un problema solo de Colombia y Venezuela, en el mundo entero es un flagelo que viene de la mano de las organizaciones delictivas y si no entendemos la dimensión que están tomando estas organizaciones delictivas no vamos a entender por qué es necesario un acuerdo regional para desbaratar esas organizaciones.

Ni Colombia ni Venezuela lo van a lograr poder hacer solas. Necesitamos la posibilidad a nivel continental la posibilidad de tener acuerdos para desmontarlas. Lo primero que tenemos que hacer es quitarles las rentas delictivas. Esto pasa por tratados internacionales para lograr que el tema del narcotráfico no sea más un negocio.

PREGUNTA DEL PÚBLICO

Gabriela Farfán

Estudiante de Comunicación Social de la Uniagustiniana

Si usted llega a la Presidencia de Colombia se convertiría en la primera mujer en la historia de nuestro país en asumir ese cargo. ¿Qué mujeres se sienten representadas por usted desde su historia, desde su ideología y desde sus privilegios?

IB

Yo creo que la vida mía es la vida de una mayoría de mujeres colombianas que han sido víctimas de la violencia. Estar en manos de las FARC y vivir la imposibilidad de estar con mi familia. Las humillaciones, el hambre, la violencia, las manipulaciones de todo tipo hacen que cuando yo hable de la mujer sé de qué estoy hablando. Sé de los frágiles que somos y los fuertes que somos. Sé que somos una fuerza que ha levantado a Colombia.

Las mujeres han levantado este país. 40% de los hogares colombianos tienen una mujer cabeza de familia. Somos las que hemos logrado que los niños colombianos salgan adelante, a pesar de la guerra y violencia familiar, a pesar de la falta de oportunidades. Y ahí estamos nosotras. Estas mujeres que muchas veces han sido silenciadas por una sociedad patriarcal y yo quiero ser la voz de esa otra mitad de Colombia. De otra Colombia silenciada que le ha aportado al país otra manera de mirarse a sí misma.

Tenemos que equilibrar las cargas. La mujer es ante todo una manera diferente de relacionarse con el mundo. Privilegiamos la concertación y privilegiamos la reconciliación por encima de la confrontación y la guerra.

Pensamos que las decisiones que tomamos tienen que verse a largo plazo, porque nosotros estamos pensando en el mañana sino en la vida de los hijos y nuestros, por lo tanto queremos un país y una sociedad que les pueda brindar la oportunidad de prosperar.

Nosotros somos adicionalmente las que cuidamos la vida, y al cuidar la vida cuidamos los recursos y somos buenas administradoras. Las mujeres somos menos propensas a la corrupción.

PREGUNTA DE REDES SOCIALES

David Ballesteros – San Juan Nepomuceno – Bolivar

Según la ley de educación, se tiene que impartir una educación que guie la formación ambiental en los estudiantes. El problema es que esto no se está haciendo.

¿Qué estrategias implementaría para que esta educación ambiental se dé como debería darse tanto en los colegios como en las universidades?

IB

Necesitamos tener espacios entre el medio ambiente y los jóvenes y entender qué está sucediendo. Hay temas sobre los que se tiene que actuar ya. Por ejemplo, el tema de las basuras. Educación ambiental tiene que pasar porque cada uno aprendamos a reciclar y organizar nuestros desechos. Trabajar con los municipios para que este tema de las bolsas de colores funciones. En Colombia podríamos estar reciclando el 90% de los residuos y solo el 16% lo estamos haciendo. Los colegios podrían ayudar.

El otro tema es el de la contaminación del aire, es muy importante que cada uno de nosotros aprendamos como nos afecta la contaminación del aire, porque esa contaminación la estamos generando cada uno de nosotros.

En Colombia pagamos 15 billones de pesos anuales para enfrentar las enfermedades que produce la contaminación del aire. En mi gobierno, queremos hacer una transición rápida durante 4 años para lograr transformar todos los carros que tenemos en las ciudades que los podamos pasar de combustible fósil a carros limpios, es decir eléctricos o hidrogeno. Y esto lo vamos a hacer como me gustan hacer a mí las cosas. No con garrote sino con estímulos, de manera que cuando vayamos a comprar un carro tengamos estímulos. Lo mismo para las motos.

Ahora, energía renovable. Muy buenas noticias para Colombia. El 60% de nuestra matriz eléctrica es ya renovada. Nos queda un 38% que es una energía térmica. En este momento hay cuatro proyectos en la Costa Caribe que ya están andando pero tenemos que acelerar y son la construcción de parques eólicos offshore. Esos parques tendrán la posibilidad a corto plazo de darnos electricidad por 24 gigavatios. Es decir, duplicando la capacidad actual que tenemos. Es decir, que si tenemos eso no tendríamos ningún problema en tener carros eléctricos, mientras que logramos inventarnos algo mejor.

Colombia tiene una vocación verde, podemos ser grandes exportadores de créditos de carbono. Y para eso vamos a necesitar tener una educación a través de los colegios de reforestación, de manejo de cuencas, de capacidad para entender la posibilidad del agua.

Y eso me lleva a la Amazonia, estamos acabando con la Amazonía y necesitamos que los niños entiendan la importancia de que preservamos la Amazonía.

Catherine Leguizamón – Bogotá

Estudiante

Pienso que Colombia se encuentra profundamente polarizada, lo que hace que el debate político se convierta en una artimaña de egos y campañas negativas en contra de los rivales lo que logra reducir el debate a un concurso de puyas personales. Se necesita un gobierno que una a los colombianos, que se olvide de pagar favores políticos y que al mismo tiempo contribuya a la construcción de un mejor país.

Al ser elegida, ¿cómo incorporaría ideas de sus rivales a sus respectivos programas de gobierno?

IB

Me dieron en la vena del gusto, porque es exactamente de lo que yo quiero hablar. Yo creo que Colombia es un país que no tiene que estar votando en las próximas elecciones por miedo o por odio. El problema colombiano no es un problema ideológico.

Tenemos muchos años, en diferentes gobiernos, de estar implementando políticas de izquierda que son buenas y necesitamos, políticas de derecha que son buenas y necesitamos. No tenemos que matarnos porque los unos son de izquierda y los otros son de derecha.

Lo que tenemos que hacer es coger lo bueno de los unos y los otros para que Colombia funciones. Nos están montando, como cada cuatro años, la idea de que solo podemos elegir por miedo o por odio, esto es una estrategia para que no miremos los problemas de la nación. Nos venden cualquier tipo de programa pero ni siquiera vemos los programas, vemos solo el miedo de que de pronto este llegue o el odio. Y mientras nosotros estamos embolatados entre el odio y el miedo por debajo esta la hidra de siete cabezas que son todos los poderes e intereses que por décadas han venido sacando al país.

Hasta cuándo vamos a ser la patria boba. Hasta cuándo nos vamos a dejar que nos metan los dedos a la boca. No tenemos que estar matándonos, no tenemos que estar insultándonos los unos a los otros. Podemos trabajar a la reconciliación. De hecho, Colombia le apostó a ella, y tenemos que hacerlo entendiendo que hay otras opciones.

Estoy trabajando con corazón para tratar de darles una opción de unidad con otros candidatos que piensan diferente a mí para que todos juntos podamos ofrecerles a ustedes una opción diferente. Vamos a ver si lo logramos.

No importa si somos de izquierda o derecha, lo que importa es que nos unamos contra un régimen que nos ha quitado año tras año la posibilidad de desarrollarnos. ¿Cómo así que un país tan rico como Colombia tiene gente pobre? No estamos valorando nuestro voto, no podemos hacer nada contra el narcotráfico, la justicia que no funciona, las guerrillas…individualmente, pero unidos sí podemos cambiar el régimen político, acabar la corrupción, que lleguen personas diferentes a gobernar.

PREGUNTA DEL PÚBLICO

Ivonne Carreño Malaver

Estudiante de Diseño Industrial la Universidad Nacional, dice que pertenece a un semillero de investigación y que el año pasado se ganó una competencia en la NASA les tocó vender sándwiches para financiar los proyectos.

¿Cómo garantizaría que los grupos y semilleros tengan una financiación digna para los proyectos de investigación del país?

Sin plata no hacemos nada. En este momento en el presupuesto nacional, 0,3 billones van a investigación, a ciencias, nada. Y lo mismo pasa con la cultura.

Vamos a aumentar el presupuesto en investigación y desarrollo, vamos a crear estos centros de investigación y vamos a transformar uno de los instrumentos con más recursos que es el sistema general de regalías, que llega por parte del petróleo.

Una parte de esas regalías que tiene que ir a investigación y desarrollo. Cuando uno mira cómo están dirigidos estos recursos, la gran parte son para pagar nómina. Esto lo tenemos que cambiar y tenemos que empoderar a estudiantes, facultades de manera que ellos puedan presentar sus proyectos directamente.

Tenemos que mejorar la manera como administramos nuestros recursos y diseñamos las prioridades en ciencia y tecnología. Los gobiernos adicionales aumentaron el presupuesto en educación, muy bien. Si Colombia no invierte en investigación y desarrollo no vamos a poder insertarnos en el tercer milenio. Es tan importante como educar a nuestros niños de cero a cinco años.

Contrapregunta Felipe Achury

¿Haría usted una reforma a la Policía?

IB

Reforma a la Policía, definitivamente sí.