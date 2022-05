Iván Duque: “Si yo pudiera presentarme, estaría en la pelea y sería reelecto”

Según el presidente Iván Duque , si pudiera presentarse en las próximas elecciones, “estaría en la pelea y sería reelecto, porque tenemos importantes resultados para mostrar”. Así lo aseguró en una reciente entrevista concedida a la BBC.

El mandatario fue consultado por sus niveles de aprobación, según las encuestas, que sugieren que una gran mayoría del país desaprueba su gestión. “Le cuento algo interesante. Hace cuatro años, en la primera vuelta presidencial, yo obtuve el 39% de los votos y ese es el mismo número que registran las encuestas a las que ustedes se refieren”, señaló.

Publicidad

Duque sacó a relucir algunos indicadores durante su gobierno, al ser cuestionado por las promesas que hizo para llegar a la Casa de Nariño.

“Aquí hay que decir varias cosas importantes. Vamos a mirar los hechos y estos dicen que en el último año hemos alcanzado la tasa más baja de homicidios de los últimos 40 años en Colombia. Además, tenemos la cifra más baja de secuestros desde que hay indicadores sobre este crimen”, destacó.

También dijo que “tenemos la baja más grande (en los índices) de pobreza multidimensional en el país desde que comenzaron estas mediciones en 2010 y, algo que es muy importante, alcanzamos récords históricos de crecimiento económico el año anterior y este primer trimestre de 2022 ha sido el mejor en la historia”.

En cuando al estallido social ocurrido en 2021, Duque manifestó que hubo tres tipos de situaciones: “protestas pacíficas de personas que vimos que estaban afectadas por la pandemia y sus consecuencias económicas, y por eso ampliamos las redes de cobertura social en el país”.

Publicidad

En ese mismo sentido, señaló que se duplicó el número de beneficiarios de programas sociales.

“Otra situación fue la de quienes hicieron bloqueos en las calles y trataron de afectar económicamente al país. Para mí esos actos son claramente criminales y por eso hubo personas que fueron capturadas y llevadas ante la justicia”, explicó.

Publicidad

Y por último “nos dimos cuenta de que había muchos jóvenes que querían ser escuchados, que deseaban tener mejores oportunidades de empleo y desarrollo profesional”.

Según Iván Duque, esto fue muy importante: “si miramos los indicadores que se dieron a conocer hace una semana, nos señalan que tenemos las cifras más bajas de informalidad laboral desde que se tiene registro en Colombia”.

Sin embargo, la BBC cuestionó al mandatario teniendo en cuenta las cifras que indican que hay 20 millones de colombianos viviendo en la pobreza, 6 millones en pobreza extrema y el informé de la FAO que “señaló a Colombia como el único país en Suramérica que sufría de inseguridad alimentaria”.

En defensa de su gestión, el presidente contestó: “No sé si las personas que le dieron esta información también le contaron que la FAO emitió un comunicado en el que decía que no tenían suficientes datos para probar lo que habían dicho, que Colombia había aceptado y dado refugio a 1,8 millones de venezolanos que habían huido de su país. Y los hemos atendido sin mucho apoyo internacional”.

Publicidad

Duque destacó, entre otros aspectos de su gobierno, la captura y extradición de alias ‘Otoniel’, principal cabecilla del Clan del Golfo. “Además, la estructura del cartel del Golfo ha sido desmantelada”, aseveró.

Aun así, se le cuestionó por el llamado paro armado que declaró esa organización criminal en varios departamentos en represalia al envío del cabecilla a Estados Unidos. “Primero hay que aclarar que no lograron poner en jaque o bloquear ciudades. Lo que trataron fue generar un momento de incertidumbre”, dijo.

Publicidad

Sobre los señalamientos de que ha tratado de influir en estas elecciones, Duque aseguró: “A mí me preguntan a diario sobre temas de política, pero yo no menciono a los candidatos. Donde hay un debate político, yo doy mis opiniones y a muchas personas eso no les gusta”.

En cuanto a Gustavo Petro, candidato más opcionado según las encuestas a ganar la Presidencia, fue consultado por su supuesta intención de que este no gane las elecciones.

“No es así. Hace cuatro años lo vencí y ahora es tarea de los otros candidatos debatir sus ideas”, apuntó.