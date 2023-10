María Fernanda Cabal defiende curul de Andrés Escobar: "¿Acaso él le quitó un arma a un policía?"

Otra de las novedades que dejaron las elecciones regionales en Colombia fue la designación como concejal de Cali de Andrés Escobar González , recordado por presuntamente haber disparado contra manifestantes durante el llamado paro nacional, pero también por haberse visto involucrado en peleas callejeras.



Actualmente, la Fiscalía adelanta una investigación en su contra por estos episodios, sin embargo, el domingo se convirtió en el concejal más votado de la lista del Centro Democrático en la capital vallecaucana.

Andrés Escobar le agradeció a María Fernanda Cabal su apoyo. La senadora calificó el triunfo como “un apoyo irrestricto a Andrés Escobar, porque eso no fue ningún estallido social, eso fue una toma guerrillera financiada por el narcotráfico, así lo demuestran sentencias judiciales donde aparece claramente la financiación del ELN, de las FARC y de otros grupos”.

“Andrés Escobar lo que hizo fue defender a 23 familias de esa comuna, su acción no es una acción bélica, es una acción en legítima defensa”, señaló Cabal.

La senadora argumentó que Andrés Escobar usaba “un arma no letal, por eso el cargo de la Fiscalía no tiene lugar. En otros procesos contra la primera línea pues sencillamente han sido precluido, porque eran armas no letales, como un arma traumática”.

Publicidad

También dijo que no hay lugar para la acusación por usurpación de función pública: “¿acaso él estaba disfrazado de policía?, ¿acaso él le quitó un arma a un policía?”.

“Lo seguiremos defendiendo porque defendemos a los valientes con el derecho a la legítima defensa”, concluyó María Fernanda Cabal.