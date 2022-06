Marta Lucía Ramírez dice que no hay pensar en "abandonar el país" tras la victoria de Petro

La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, hizo un llamado a quienes han recibido con temor la elección de Gustavo Petro como nuevo jefe de Estado. La saliente funcionaria recalcó que el país cuenta con una solidez democrática.

"Deseamos que el nuevo gobierno continúe fortaleciendo las instituciones" e "imponga la transparencia en todo los órdenes del Estado y las instituciones políticas", subrayó Ramírez.

Un día después de la victoria de Petro y Francia Márquez, quien será su sucesora en la Vicepresidencia, la canciller instó a la entrante administración a trabajar por reconciliar al país y lamentó que la campaña haya estado tan marcada por la polarización.

"Lamentamos que el debate nacional se hubiera enfocado muchas veces en calumnias o verdades a medias, en exacerbar las debilidades y vacíos que ciertamente sufre Colombia, tratando de destruir el sentimiento de respeto y dignidad nacional, en lugar de elevar la autoestima de los colombianos", agregó.

Ramírez pidió a quienes no apoyaron el proyecto de Petro no considerar salir de Colombia. "Este no es momento para el pesimismo ni de pensar en abandonar el país, bajar la guardia ni claudicar en la defensa de los principios democráticos de libertades, separación de poderes, desarrollo económico, inserción y protagonismo internacional".

Finalmente, para cerrar su mensaje, dijo: "Pedimos a Dios, hoy más que nunca, discernimiento, que reparta sus bendiciones sobre Colombia y nos proteja de seguir la suerte de otros países".