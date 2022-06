Mininterior habló sobre video con supuestos resultados electorales: “Hay mucha desinformación"

Este sábado, la Registraduría Nacional desmintió que haya realizado simulacros sobre resultados de elecciones, luego de que en redes sociales se hiciera viral un video en el que supuestamente se hace una simulación de cara a la jornada de este domingo. Respecto a esta controversia también se pronunció el ministro del Interior, Daniel Palacios, en entrevista con Noticias Caracol.

“Sin duda alguna, hay mucha parte de la controversia política, mucha desinformación, lo importante es que las autoridades competentes investiguen cualquier denuncia que se haga y que la Registraduría dé las explicaciones del caso, tengo entendido que ya lo han estado haciendo, lo importante es que haya claridad, que ninguna información se pueda prestar a que los colombianos pierdan confianza o le genere duda sobre el proceso que se adelantará el día de mañana”, señaló.

Asimismo, indicó que hasta el momento se han realizado 12 comisiones de garantías electorales, un espacio en el que participan las campañas y la institucionalidad. Para el viernes, se tenía proyectado llevar a cabo una comisión, pero la campaña del Pacto Histórico pidió que se hiciera este sábado.

“Hemos tratado de coordinar agenda con las dos campañas, con todas las instituciones que están en este momento en pleno despliegue del proceso electoral, pero sin duda alguna, por parte del Gobierno nacional, hay toda la voluntad de escuchar cualquier preocupación, cualquier inquietud que tengan ambas campañas”, manifestó Palacios.

El ministro aseguró que todo está garantizado para el desarrollo normal de los comicios.

“Todo está dispuesto y organizado para garantizar la seguridad y tranquilidad de las elecciones. El Plan Democracia tiene un despliegue de más de 320.000 hombres de la fuerza pública, entre Fuerzas Militares y Policía Nacional. El mensaje más importante: no existe ningún pretexto, ninguna justificación, en un proceso democrático para que se lleve a cabo cualquier acción violenta so pretexto de no gustarle los resultados o no estar de acuerdo con ellos”, enfatizó.