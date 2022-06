Mujeres periodistas rechazan afirmaciones de Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro

La filtración de un video con la opinión de Verónica Alcocer sobre mujeres periodistas generó el rechazo de profesionales asociadas a medios de comunicación.

Diana Saray Giraldo

Qué desastre que a estas alturas se siga afirmando que las mujeres solo logramos ascender profesionalmente después de pasar por la cama de alguien. Peor, que una afirmación así venga de otra mujer.

Ilia Calderón

A las mujeres periodistas nos toca luchar en un mundo misógino, en el que nuestras opiniones y capacidades son puestas en duda, muchas ganando salarios más bajos que los de los hombres.

Diana Montoya

Tengo más de 30 años en el periodismo. Con mi trayectoria y experiencia quiero y cuido al oficio y vea usted, sí me ha ido bien en mi carrera y en la vida, gracias a Dios. Y no, no he tenido que hacer nada indebido ni he contemplado jamás “correr un poco la línea ética”.

Claudia Palacios

Para quienes estaban pensando que el #machismo era exclusivo de los hombres, ahí tienen una prueba de que el machismo no tiene género.

Incluso, mujeres que apoyan la campaña del Pacto Histórico, como Mabel Lara, hicieron un llamado a la autocrítica: “Que demos nuestro voto a un proceso electoral no significa que no podamos generar reflexiones de autocrítica. Necesitamos deconstruir los micromachismos en todos los espacios y trabajar por las mujeres en Colombia, por todas. Ojalá podamos hacerlo”.

La esposa del candidato presidencial Gustavo Petro se disculpó, luego de la polémica desatada por su comentario:

Más allá de estas excusas, el debate continúa en el escenario de las redes sociales.